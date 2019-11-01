ФК «Ростов» проиграл «Спартаку» и выбыл из кубка России

Футбольный клуб «Ростов» в 1/8 финала Олимп-Кубка России проиграл «Спартаку» со счетом 1:2 и выбыл из турнира, сообщает пресс-служба ростовского клуба.

В первой половине игры «Спартак» больше владел мячом, но не мог подобраться к воротам «Ростова». Но на 43 минуте игрок красно-белых Джордан Ларссон использовал опасный момент и забил первый гол. Удвоить преимущество ему удалось уже в начале второго тайма с помощью игры на добивании.

Сократить отставание «Ростову» удалось только к концу матча. На 86 минуте Александр Долгов отыграл один мяч, забив свой первый гол в официальных играх за «Ростов».

Дарья Голякова