На Ставрополье отставного генерала МВД подозревают в подготовке заказного убийства

В отношении отставного генерал-майора милиции Александра Туривненко, занимавшего до 2010 года должность начальника Западного управления внутренних дел на транспорте, возбудили уголовное дело о приготовлении к убийству по найму (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Предотвратить заказное убийство удалось благодаря слаженной работе сотрудников СК России с МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

По данным следствия, господин Туривненко работал директором одного из санаториев Кисловодска и решил организовать убийство жены своего покойного брата. Он надеялся завладеть долями в коммерческих фирмах, перешедших по наследству его племяннику, и думал, что мать оказывает сильное влияние на мальчика и может помешать его плану. Поэтому он предложил своему знакомому убить женщину за 1 млн руб. и дал ему еще 150 тыс. руб. на покупку оружия. Но тот не захотел становиться киллером и сообщил о намерениях отставного генерала в правоохранительные органы.

Правоохранители решили инсценировать похищение и убийство женщины и сделали фотографии, которые были предоставлены господину Туривенко как доказательства ее смерти. Заказчика задержали, когда он передавал исполнителю деньги за убийство.

Дарья Голякова