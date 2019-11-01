Мошенники на Кубани пытались присвоить 10 участков городского поселения

Абинский районный суд приговорил к трем годам лишения свободы и к одному году трем месяцам колонии общего режима соответственно двух жителей Абинского района за подделку документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ)

Как сообщили в Краснодарском краевом суде, мужчина и женщина разработали мошенническую схему, чтобы незаконно завладеть десятью земельными участками Абинского городского поселения. Злоумышленник подготовил подложные документы по каждому участку, а его сообщница, работающая в МФЦ, приняла бумаги и внесла их в Единый реестр для регистрации права собственности. Впоследствии земельные участки должны были быть переоформлены на имя мужчины.

Данную схему пресекли сотрудники регионального УФСБ вместе с полицией. Регистрация права собственности Росреестром была приостановлена.

Помимо реального срока наказания, бывшей сотруднице МФЦ назначен штраф в размере 150 тыс. руб. Приговор еще не вступил в законную силу.

Василий Хитрых