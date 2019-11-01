США хотят расширить военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщил министр обороны Марк Эспер. Это направление является для Минобороны приоритетным, и США стоит увеличить число партнеров там, добавил он.

«В нашей Национальной стратегии обороны подчеркивается, что нашей главной заботой является Индо-Тихоокеанский регион, и для ее реализации нужно задействовать больше, нужно перевести силы в этот район. Также нужно большее присутствие в регионе»,— сказал господин Эспер.

Концепция Индо-Тихоокеанского региона продвигается в американских политических кругах. Термин используют в официальных документах, особенно когда речь заходит о формате США—Япония—Индия—Австралия. При помощи этой концепции Вашингтон выстраивает систему сдерживания Китая. Отдельные положения вызывают вопросы у России. В частности, министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что такая инициатива может «привести к формированию альянсов» в регионе.