01 ноября, пятница
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Ижевск. Удмуртия

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Полицейские ликвидировали нарколабораторию в Ижевске

Сотрудники УНК МВД по Удмуртии обнаружили нарколабораторию на территории гаражного кооператива в Устиновском районе Ижевска. Ранее полицейские задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков 30-летнего неработающего мужчину. Нарколабораторию обнаружили при обыске в арендованном подозреваемым помещении, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Кроме того, сотрудники УНК обнаружили прекурсоры и более 100 граммов синтетических наркотиков в сейфе в ходе обыска по месту жительства подозреваемого. Установлено, что задержанный мужчина является оптовым закладчиком, а наркотики сбывает через интернет. В дальнейшем полицейские обнаружили в Ижевске несколько тайников с наркотиками, оборудованных подозреваемым.

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