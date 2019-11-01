Назначен новый начальник полиции Златоуста

В Златоусте личному составу отдела МВД России представили нового руководителя. На должность назначен полковник полиции Анатолий Тульский, ранее возглавлявший Троицкий межмуниципальный отдел МВД, сообщает пресс-служба мэрии Златоуста.

Анатолий Иванович Тульский родился в 1976 года в Катайске Курганской области. В ОВД начал службу с должности помощника оперуполномоченного отделения уголовного розыска ОВД Троицкого района в 1996 году. В 2007 году окончил Челябинский государственный университет по специальности юриспруденция. С 2013 года возглавлял МО МВД России «Троицкий».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в мае этого года были осуждены предыдущий начальник городского отдела МВД Андрей Таможников и его заместитель Олег Титков за злоупотребление должностными полномочиями. Каждый получил по три года условного лишения свободы.

В суде установлено, что руководители ОМВД в 2016-2017 годах забирали часть премий подчиненных, мотивируя это «недостаточным финансированием и нехваткой материально-технических ценностей, необходимых для выполнения оперативно-служебной деятельности и достижения результатов, поставленных руководством». Всего сотрудники вернули начальникам более 2,8 млн руб. На 2,1 млн Таможников и Титков действительно приобрели материальные ценности, необходимые для выполнения оперативно-служебных задач отдела, еще 657 тыс. потратили по своему усмотрению.