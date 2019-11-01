Проблемы первичного звена здравоохранения – «недоремонт» и кадровый дефицит

Многие проблемы здравоохранения типичны для большинства регионов России.

И эти проблемы можно решить не только дополнительным финансированием, но наведя порядок в организации и управлении отраслью. К таким выводам пришли участники расширенного заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 30 октября в Калининградской области под председательством Президента России Владимира Путина. Об этом рассказал журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона сообщил, что в ходе работы удалось обменяться опытом с другими регионами, узнать как о достижениях, которые имеет смысл изучить и воспроизвести у себя, так и о набитых шишках, когда другие пошли в каком-то направлении, а делать этого не стоило. По словам Глеба Никитина, у каждого есть свои проблемы, которые можно на своем уровне решать, но есть общие, страновые проблемы федерального регулирования, предложения по решению которых главы регионов выработали и очень конструктивно доложили это Президенту

Члены Госсовета не скрывают, что не все в здравоохранении пока в порядке. Глеб Никитин рассказал, что главы регионов в ходе обсуждений не раз слышали, что в общем и целом люди не очень довольны здравоохранением. И чаще всего проблемы касаются первичного звена. Это прежде всего «огромный накопленный недоремонт» и кадровый дефицит. Нижегородский губернатор уверен, что это не всегда объясняется недофинансированием и неправильным регулированием. Во многом это связано с некачественной организацией и некачественным управлением. Например, можно уйти от модели, когда терапевт просто направляет пациентов к лору, офтальмологу или другому узкому специалисту. А врач общей практики 70 процентов проблем закрывает сам и реально помогает человеку, а не только выполняет функции диспетчера.

Конечно же, на заседании речь шла и о расширении финансирования. Губернатор пояснил, что для получения дополнительной поддержки со стороны правительства РФ на ремонты и модернизацию первичного звена надо подготовить программу модернизации на уровне региона, территориальную схему размещения медицинских организаций и защитить их в Минздраве России. Глеб Никитин сообщил, что в Нижегородской области эта работа уже ведется.

Напомним, 10 октября во время пребывания Президента России в Нижнем Новгороде Глеб Никитин доложил Владимиру Путину, что в Нижегородской области разработана программа капитального ремонта медучреждений и восстановления инфраструктуры, в рамках которой предполагается отремонтировать около 160 объектов. Программа рассчитана на 3 года, на нее планируется выделить 6 млрд рублей. Тогда же глава региона представил Президенту проект создания межрегионального онкологического центра, рассчитанного на 33 тысячи пациентов в год.