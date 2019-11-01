«С приходом Доменико Тедеско игра народной команды меняется в лучшую сторону»

Московский «Спартак» вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу. В одной восьмой финала красно-белые обыграли «Ростов» со счетом 2:1. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Трибуны на «Открытие Арене» во время матча «Спартак»—«Ростов» собрали около 15 тыс. человек. Все-таки отношение к кубку в нашей стране, скажем так, не очень трепетное, к тому же в будний день, да еще и в такую погоду пойти на футбол рискнули немногие. Об этом во время матча не раз упоминали комментаторы Денис Казанский и Тимур Журавель: «Да, сегодня в Москве не только шапка нужна, но и капюшон. Противная погода. Когда температура опускается до -10…-15, все понятно. Но при -2 градусах сейчас, как модно говорить, по ощущениям — все -15».

Игру в такую погоду назвать искрометной было трудно, но спартаковские болельщики в очередной раз убедились, что с приходом Тедеско игра народной команды меняется в лучшую сторону. «Спартак» был в игре острее, интереснее, и гол в конце первого тайма казался абсолютно логичным.

Во втором тайме «Спартак» забрал инициативу, и когда на 59-й минуте Ларсон сделал счет 2:0, стало ясно, что дополнительного времени и уж тем более серии пенальти мы не увидим. Болельщики на трибунах прыгали от счастья, а комментаторы даже затронули непростую тему спартаковского футбола.

— Что же творит “красная машина” Йордан. Очень красивая комбинация красно-белых. 2:0. — Чем тебе не спартаковский футбол?

Вопрос о спартаковском футболе, несмотря на две победы подряд, все же остается открытым. Все-таки в концовке «Спартак» пропустил один мяч, к обороне были претензии, да и в атаке у команды получается далеко не все. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча дал понять, что с таким «Спартаком» вполне можно играть: «Я доволен командой, футболистами. Понятно, что хочется выигрывать всегда, но то, что планировали в первом тайме, мы в принципе практически сделали. Особо моментов, кроме первых минут, больше и не было. “Спартак” уже не знал, что делать, пропустили за индивидуальные ошибки, поэтому план в принципе работал».

Теперь «Спартаку» предстоит непростая задача — догонять лидеров чемпионата, а в четвертьфинале нас с вами ждет огненное дерби двух столичных клубов — «Спартака» и ЦСКА.

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