Выбор падет

Положение о конкурсе на пост главы Осинского городского округа, разрешающее депутатам отбирать кандидатов без участия краевых властей, оспорят в Пермском краевом суде. С соответствующим иском обратился глава района Яков Лузянин. Он считает, что положение нарушает права как потенциальных участников конкурса, так и членов комиссии от краевых властей. Также отменить действующее положение пытался депутат Осинской думы Иван Сапожников, но коллеги его не поддержали. Эксперты предполагают, что положение пытаются отменить краевые власти, опасающиеся повторения аналогичного сценария в других территориях края.

Глава Осинского района Яков Лузянин обратился в Пермский краевой суд. Господин Лузянин просит отменить несколько пунктов положения о конкурсе по отбору главы Осинского городского округа. Также глава района просит приостановить действие положения до принятия решения судом.

Ранее дума городского округа приняла положение о конкурсе, отличающееся от типового, предложенного администрацией губернатора Пермского края. Депутаты приняли решение, что возглавит комиссию и будет обладать правом решающего голоса не руководитель администрации губернатора Леонид Политов, а председатель думы Михаил Алатырев. Кроме того, согласно положению, заседание комиссии будет считаться правомочным, если на нем присутствуют не менее половины членов комиссии, включая председателя.

Таким образом, депутаты смогут отобрать кандидатуры на пост главы самостоятельно, без участия краевых властей.

В исковом заявлении (имеется в распоряжении „Ъ-Прикамье“) Яков Лузянин утверждает, что данные пункты положения не соответствуют требованиям федерального и краевого законодательства, а также нарушают «права неопределенного круга лиц — потенциальных кандидатов» и «членов конкурсной комиссии, назначаемых губернатором». Также глава района обращает внимание, что, согласно действующему положению, исключается голосование членов комиссии за каждого из кандидатов при представлении программ развития городского округа, а решение о допуске принимается на стадии проверки документов.

По мнению господина Лузянина, «исключение процедуры голосования за каждого из кандидатов как одного из этапов конкурсного отбора приведет к невозможности реализации конкурсной комиссией своих полномочий по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования, а также фактической передаче на этом этапе функции комиссии непосредственно думе Осинского городского округа».

Кроме того, Яков Лузянин считает, что дума не была уполномочена назначать председателя и секретаря конкурсной комиссии. Эти решения, по оценке главы района, должны приниматься членами конкурсной комиссии с участием представителей краевых властей.

Также отменить положение пытаются и некоторые депутаты Осинской думы. На вчерашнем заседании депутат Иван Сапожников предложил вернуться к типовому положению. «Типовое положение универсально для всего Пермского края, и его не надо отдельно приспосабливать к какой-либо территории»,— объяснил „Ъ-Прикамье“ свое предложение господин Сапожников. Он добавил, что Осинский городской округ «является дотационным муниципалитетом, поэтому за губернатором должно быть не последнее слово».

Депутаты не поддержали предложение Ивана Сапожникова. По информации „Ъ-Прикамье“, за возвращение типового положения проголосовали шестеро депутатов, «против» высказались семеро. За сохранение действующего положения выступают депутаты, близкие к председателю думы, экс-главе Осы Михаилу Алатыреву и депутату, гендиректору ЧОП «Служба безопасности Прикамья» Алексею Курбанову. Иван Сапожников считается близким советнику главы Перми и экс-руководителю Осинского района Сергею Романову.

Документы на участие в конкурсе принимаются до 18 ноября. Пока поступила лишь одна заявка — от директора МБОУ «Комаровская основная общеобразовательная школа» Павла Васенина. Заседание конкурсной комиссии запланировано на 27 ноября, заседание думы Осинского городского округа — на 28 ноября.

Конкурсная комиссия состоит из 12 человек: шесть от представительного органа и шесть от краевых властей. Однако, как утверждает источник, близкий к руководству региона, краевые власти не делегировали в комиссию своих представителей, так как считают положение, принятое депутатами, незаконным.

Политический консультант Сергей Иванов считает, что «осинские депутаты создали прецедент, которым могут воспользоваться другие муниципалитеты».

«Это вызвало опасение у политического блока администрации губернатора. Поэтому депутаты будут стремиться как можно быстрее провести конкурс на собственных условиях. А краевые власти будут пытаться этому помешать»,— предполагает эксперт.

Собеседник, близкий к краевым властям, считает, что положение, принятое осинскими депутатами, не может стать прецедентом, так как является незаконным.

Константин Кадочников