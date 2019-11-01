Мэрия ищет замену главному архитектору Челябинска

Администрация Челябинска объявила конкурс на включение в кадровый резерв по замещению вакантной должности главного архитектора города. Соответствующее объявление комитет градостроительства и архитектуры мэрии разместил на профильном сайте archi.ru.

В объявлении о конкурсе говорится, что документы от претендентов на должность главного архитектор принимаются с 5 по 27 ноября. Сам конкурс состоится 3 декабря. У претендентов должен быть диплом о высшем образовании в сфере архитектуры или градостроительства, а также стаж работы по специальности от трех лет. К заявке нужно приложить портфолио с реализованными проектами.

Начальник управления информационной политики мэрии Владимир Сафонов в своем telegram-канале написал, что к участию приглашаются все желающие, в том числе иногородние. В пресс-службе администрации сообщили, что действующий главный архитектор города, 60-летний Николай Ющенко, работает и не собирается в отставку. Однако к нему в последнее время возникало много вопросов: волну критики вызвал новый генплан города и покраска дома на площади Революции в розовый цвет.