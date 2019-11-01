В Краснодаре капитально отремонтируют корпус медицинского университета

Фото: КубГМУ

Главгосэкспертизв России выдала положительное заключение, проверив сметную стоимость капитального ремонта помещений Кубанского государственного медицинского университета. Проектом предусмотрен ремонт четвертого и пятого этажей морфологического корпуса вуза, где располагаются кафедры нормальной анатомии, патологической физиологии, а также оперативной хирургии и топографической анатомии. Там же обустроены помещения, необходимые для проведения занятий на данных кафедрах.

Как сообщают в ведомстве, помимо капремонта в указанных помещениях, будут также заменены системы электроснабжения, водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Кроме того, будут отремонтированы системы пожарной сигнализации. Общая площадь помещений, в которых пройдет капитальный ремонт, составляет более 1,9 тыс. кв. м.

Финансирование работ вуз осуществит за счет собственных средств. Генеральным проектировщиком проекта выступило ООО «Роскомтехнология».

Кубанский государственный медицинский университет был основан в 1920 году. В его состав входят семь факультетов, 66 кафедр, клиника и стоматологическая поликлиника. На сегодняшний день в вузе обучается 5554 человека.

Дмитрий Михеенко