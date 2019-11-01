В Магнитогорске осуждена экс-главврач детской поликлиники за хищение 4,6 млн рублей

Правобережный районный суд Магнитогорска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного врача ГБУЗ «Детская городская поликлиника №8». Суд признал женщину виновной в превышении должностных полномочий, присвоении средств и мошенничестве, приговорив к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что главврач в 2007-2017 годах издавала приказы о выплатах стимулирующего характера и премиях подчиненным сотрудникам, завышая их размеры. Сотрудники после получения денег отдавали часть руководителю. Таким образом она похитила более 4,1 млн руб.

Кроме того, главврач требовала от подчиненного работника передавать ей ежемесячно деньги, полученные в качестве зарплаты. Общая сумма ущерба составила 520 тыс. руб.

До вынесения приговора женщина находилась под домашним арестом. Суд удовлетворил исковые требования потерпевших в полном объеме. Арестовано движимое и недвижимое имущество женщины до выплаты штрафа и полного возмещения ущерба.