Разлив нефти произошел в Игринском районе Удмуртии

На 250 км трассы М-7 «Волга» в Игринском районе Удмуртии произошел разлив нефти. По предварительным данным объем разлитой жидкости составил 2 куб. м, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

«Ущерба землям лесного фонда, лесным насаждениям, а также землям сельскохозяйственного назначения не причинено. Попадание нефтесодержащей жидкости в водные объекты не допущено. В настоящее время площадь загрязнения устанавливается, ведутся работы по ликвидации аварии. В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования»,— говорится в сообщении.