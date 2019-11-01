В 2020 году Удмуртию планируют посетить послы 20 стран

Послы 20 стран планируют посетить Удмуртию в 2020 году. Об этом ТАСС рассказал глава республики Александр Бречалов после презентации экспортного потенциала региона министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и дипломатическому корпусу министерства.

«К слову, Сергей Лавров вышел с предложением, у них ежегодно проводятся такие мероприятия, когда все послы, всех стран присутствуют и потом дальше они их распределяют по регионам. Послы около 20 стран приедут в Удмуртию в следующем году»,— отметил господин Бречалов. Он добавил, что пока неизвестно, представители каких именно государств посетят республику.