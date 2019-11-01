Тарифы на ЖКУ в Краснодарском крае не будут расти до 1 июля 2020 года

Власти Краснодарского края выделят около 1 млрд руб., чтобы сдержать рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Это на 300 млн руб. больше, чем в 2029-м. Ближайшее повышение коммунальных тарифов на Кубани произойдет 1 июля 2020 года, сообщили в администрации края.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев накануне подписал распоряжение об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на 2020 год. Согласно опубликованному на официальном сайте правительства России документу, по всем субъектам РФ утвержден нулевой индекс повышения цен на коммуналку в первом полугодии 2020 года. Во втором полугодии цена на ЖКУ в Краснодарском крае повысятся на 4,1%. Для сравнения: в соседней Адыгее рост тарифов составит 4%, в Ростовской области – 3,6%, в Волгоградской области – 4%, в Ставропольском крае – 3,6%, в Москве и Санкт-Петербурге – 5% и 3,8% соответственно.

Василий Хитрых