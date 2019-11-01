Жителя Челябинской области, сообщившего о бомбе в детдоме, приговорили к трем годам колонии

Еманжелинский городской суд вынес приговор телефонному террористу, сообщившему о взрывном устройстве в детском доме. Ему назначено наказание в виде трех лет одного месяца лишения свободы в колонии, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Челябинской области.

В июле этого года житель Еманжелинского района позвонил в дежурно-диспетчерскую службу Еманжелинска и сообщил о заложенном взрывном устройстве в детском доме «Надежда» поселка Зауральский. В ходе обследования здания и прилегающей территории учреждения «признаков подготовки диверсионно-террористического акта» не обнаружено. Личность телефонного террориста установили сотрудники регионального управления ФСБ. В момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он привлекался за кражу, разбой и угон автомобиля.

Суд признал его виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 207 УК России (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.