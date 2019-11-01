Выпуск оставшихся белух из «китовой тюрьмы» задержан по вине компаний-отловщиков

Оставшихся 50 белух из бухты Средней в Приморском крае не выпустили на свободу из-за отсутствия подписей компаний-отловщиков в документах на выкуп, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрия Лисицына. Млекопитающих намеревались выпустить из-за надвигающихся штормов.

«Теперь неизвестно, выпустят ли их вообще. Договоры не подписаны, отловщикам достаточно протянуть еще дней десять — тогда животных уже поздно будет выпускать»,— сказал господин Лисицын. Он добавил, что к середине ноября температура воздуха будет отрицательной, и извлекать белух из воды в таких условиях не рекомендуется, а потому их могут оставить в бухте до конца зимы.

Напомним, 12 косаток и 90 белух были выловлены в Охотском море в 2018 году и с октября прошлого года находились в «китовой тюрьме» в Приморском крае. Предположительно млекопитающих готовили к продаже в океанариумы Китая. Первых косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили на волю в конце июня.

О том, как стало известно о «китовой тюрьме», читайте в материале “Ъ” «Свободу млекопитающим».