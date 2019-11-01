На улице Салова горит автосервис

Утром в пятницу, 1 ноября, во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар в гаражно-складском одноэтажном здании, используемом под автосервис. По данным городского ГУ МЧС, сообщение о возгорании по адресу: улица Салова д.44 поступило в 08:04. Горение происходит на площади 400 кв. м.

Как отметили в ведомстве спасателей, в 08:14 пожару присвоен ранг сложности № 1-Бис. К его ликвидации привлечено 11 единиц техники и 44 человека личного состава.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.