24-25 октября в челябинском отеле «Мелиот» прошла V Международная Бизнес-конференция «Переговоры & Медиация», собравшая специалистов в области альтернативного урегулирования конфликтов, предпринимателей, преподавателей ВУЗов, психологов, адвокатов, представителей исполнительной и судебной власти.



Юбилейная – пятая – конференция с лозунгом «Мирные решения умножают бизнес-достижения» началась с воспоминаний о прошедших годах. Сравнительно молодой институт медиации, который российский бизнес только осваивает, за это короткое время прошел путь от зарождающегося принципиально иного подхода в решении конфликтов к полноценной официальной альтернативе затяжным судебным разбирательствам, выматывающим нервы, заставляющим тратить деньги и драгоценное время.

Инициатор и идейный вдохновитель бизнес-конференции, председатель Объединенного Делового совета по медиации, генеральный директор Центра медиации «ПокровЪ» Татьяна Еремеева пять лет создает в Челябинске площадку для установления полезных знакомств, обучения и обмена опытом. Усилия команды бизнес-конференции, партнеров и спикеров не прошли даром: явление медиации обрело не только общественную популярность, но и усовершенствованную законодательную базу. Именно с 25 октября вступают в силу поправки в закон, предоставляющие реальную исполнительную силу медиативному соглашению и обязывающие участников судебного спора предоставить в суд документы, подтверждающие обращение к медиаторам перед тем, как они обратились в государственный суд.

«Медиацию можно сравнить с водой в роднике, которая движется, сохраняя свою чистоту. Успех приходит, когда все время оттачиваешь свои рабочие навыки на переговорах, во время обучения и наставничества. Нейтральность, желание помочь людям плюс постоянная практика, шлифуют такую профессию как медиатор», - выступила на открытии конференции Татьяна Еремеева.

Заместитель начальника Главного управления юстиции Челябинской области Вячеслав Зайцев, третий год принимающий участие в бизнес-конференции, отметил высокий уровень организации и статус собравшихся. После чего зачитал Приветственный адрес от Губернатора Челябинской области Алексея Текслера:

«Искренне рад, что именно тема медиации и согласительных процедур стала объединяющей для бизнес-сообщества. Разногласия и конфликты в жизни неизбежны, но успеха добивается тот, кто умеет управлять ситуацией, оборачивая ее к взаимной выгоде. Современные предприниматели все больше готовы учиться налаживать диалог, что помогает бизнесу быть не только коммерчески успешным, но и дает стабилизирующий урок социальной системе. Не случайно в программе бизнес-конференции отдельно выделена тема социальных конфликтов, в том числе в сфере экологии, ЖКХ и уплотнительной застройки, которые для Челябинской области стоят особо остро».

Также на открытии выступила заместитель председателя Арбитражного суда Челябинской области в отставке, доцент кафедры гражданского права ЮУрГУ, Светлана Полич: «Я, как представитель одновременно и судебной власти, и научного сообщества могу сказать, что медиация как таковая – это древнейший институт посредничества, который существовал испокон веков не только в России. Сейчас он набирает обороты. Верю, что медиация будет развиваться и дальше, меняя судебную статистику к лучшему, и уже в ближайшем будущем большее количество дел будет заканчиваться примирением сторон», - подчеркнула она.

После торжественного открытия бизнес-конференции прошло вручение Премии «За вклад в дело примирения 2019». Особенностью этой ежегодной Всероссийской премии является то, что ее вручают не медиаторам, а единомышленникам, соратникам, специалистам в разных областях, которые поддерживают философию конструктивного решения конфликтных ситуаций. Адвокатское бюро «КРП» поддержали вручение премии.

Далее двухдневная бизнес-конференция состояла из дискуссионных площадок, кейс-клубов, тренингов, мастер-классов, встреч со спикерами и круглых столов, тимбилдингов, в течение которых участники мероприятия обсуждали теоретические и практические вопросы примирительных процедур в России и за рубежом. Обсуждались такие темы, как «Государство, бизнес и население, особенности сотрудничества. Возможны ли партнерские отношения?», «Роль вузов в корпоративной медиации», «От обоюдного проигрыша – к выигрышу: как проводить переговоры в ситуации ограниченных ресурсов», «Анатомия бизнес-влияния» и другие.

Подведение итогов прошедшей бизнес-конференции показало, что участники получили не только яркие впечатления, но и конкретные «ключи» к решению конфликтных ситуаций в целом – как в бизнесе, так и в жизни.

Запись трансляции производилась при технической поддержке компании UralCast. Подробный фотоотчет бизнес-конференции, можно посмотреть в официальных группах В Контакте: https://vk.com/mediator_74

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