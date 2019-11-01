На выходных в Ростове прогнозируют морозную и солнечную погоду

В Ростове на выходных синоптики прогнозируют морозную и солнечную погоду, сообщает Росгидрометцентр. Так, в субботу, 2 ноября, воздух днем в городе прогреется только до +3°С, а ночью температура упадет до -3°С. При этом ожидается небольшая облачность без осадков. В воскресенье днем немного потеплеет — до +6 °С, но ночью температура снова упадет ниже нуля до -2 °С. Весь день прогнозируют переменную облачность без осадков.

На следующей неделе заморозки сменятся потеплением. К четвергу воздух прогреется до +18°С, однако в начале недели по ночам пройдут небольшие дожди.

Дарья Голякова