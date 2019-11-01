Сотрудник уголовного розыска арестован за хищение 5,5 млн рублей

Красноярский суд отправил на два месяца под стражу оперуполномоченного угрозыска, в отношении которого возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщили в краевом управлении Следственного комитета России.

Основанием для ареста послужили материалы сотрудников подразделения собственной безопасности главка МВД по Красноярскому краю, в чьей разработке находился полицейский. По версии следствия, с ноября 2016-го по январь 2018 года подозреваемый реализовал несколько автотранспортных средства, принадлежащих знакомой жительнице Железногорска: средства от продажи бензовоза, самосвала и автоприцепа на сумму 5,5 млн руб. он похитил.

В красноярском МВД заявили, что сотрудник угрозыска отстранен от исполнения служебных обязанностей. Региональный главк МВД инициировал служебную проверку, по результатам которой полицейский будет уволен из органов за поступок, порочащий честь и достоинство.

Константин Воронов