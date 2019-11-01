В Красноярске осуждены угонщики, похитившие иномарки на 10 млн рублей

В Красноярске завершился суд над участниками группировки автоугонщиков, действовавшей в городе в 2016-2017 годах. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

По данным полиции, используя коды-грабберы для отключения сигнализации, злоумышленники угнали полтора десятка автомашин марок Honda и Mazda. В дальнейшем они изменяли на иномарках идентификационные номера и продавали похищенные автомобили в Абакане. Общий материальный ущерб, по подсчетам следствия, составил около 10 млн руб.

В мае 2017 года в результате в результате полицейской операции злоумышленники были задержаны оперативниками уголовного розыска главка МВД России по Красноярскому краю. Против угонщиков возбудили уголовное дело о краже (ст. 158 УК РФ). Рассмотрев его, суд назначил обвиняемым 12,5 лет лишения свободы на двоих.

Константин Воронов