Саратовская прокуратура требует запретить четыре страницы в соцсети из-за пропаганды наркотиков

Прокуратура Саратовской области потребовала от управления Роскомнадзора ограничить доступ к четырем сайтам, содержащим запрещенную информацию. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

При проведении проверки по обращению региональной общественной палаты в социальной сети «Вконтакте» были обнаружены страницы с аудиозаписями, имеющие признаки пропаганды наркотических средств и их аналогов, побуждающие к употреблению наркотиков.

Распространение таких материалов запрещено законодательством РФ.

Марина Ковалева