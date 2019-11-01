У Международного комитета Красного Креста сменился гендиректор

Ассамблея Международного комитета Красного Креста (МККК) назначила гендиректором организации Роберта Мардини. Он заступит в должность 30 марта 2020 года и сменит Ива Даккора, который возглавлял МККК с 2010 года, сообщает пресс-служба комитета.

Президент МККК Петер Маурер рассказал, что на своем новом посту Роберт Мардини будет руководить работой директората и сосредоточится на защите прав граждан и превентивной работе. «Роберт будет и дальше развивать благоприятную и инклюзивную среду для сотрудников и вести нашу организацию через постоянные процессы изменений, включая цифровую трансформацию»,— добавил господин Маурер.