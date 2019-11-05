Где можно почитать наш журнал Рестораны

На «Огонек»

Москва

«18.12»

Ул. 1812 года, 2, стр. 2; 8-495-781-17-60

Бар и гриль «Батчери»

Бауманская ул., 54, стр. 1; 8-495-229-06-05

«Без границ»

Щелковское ш., 9; 8-495-960-19-20; 8-495-462-10-34

«Бергштайн»

Б. Пироговская ул., 37-43а; 8-499-248-24-97

«Биффиш»

Жулебинский б-р, 18/8; 8-495-705-62-75

«Ботик Петра»

Ул. Вавилова, 39; 8-499-270-07-06, 8-916-886-84-47

«Боярский»

Даниловская наб., 6а; 8-499-235-30-03

«Веранда у дачи»

МО, Одинцовский р-н, д. Жуковка, 70а; 8-916-706?68-56, 8-495-635?33-94

«Ветерок»

Рублево-Успенское ш., Горки-2, 24а; 8-495-920-57-34

«Воронеж»

Ул. Пречистенка, 4; 8-495-695-06-43

«Гамбринус»

1-я Владимирская ул., 9; 8-495-306-37-64

Б. Дорогомиловская ул., 4; 8-495-432-24-87

Зубовский б-р, 13, стр. 2; 8-499-255-29-12

Ул. Покровка, 19; 8-495-628-59-44

Профсоюзная ул., 142, корп. 1

Ул. Сергия Радонежского, 8; 8-495-671-51-62

1-я Тверская-Ямская ул., 16/23, стр. 1; 8-495-250-16-66

«Гарибальди»

Ул. Академика Пилюгина, 4; 8-495-638-55-35

Гастрономический паб «Брюссель»

Ул. М. Дмитровка, 18а, стр. 3; 8-495-410-90-18

Гастрономический театр Олега Меньшикова «Чемодан»

Гоголевский б-р, 25, стр. 1; 8-495-695-38-19

«Гранж Кафе»

Зубовский б-р, 22/39; 8-926-998-44-44

ГРК «Мэриан-холл»

МО, г. Балашиха, квартал Щитниково, 36; 8-926-350-66-88

«Добрыня»

Лазаревский пер., 4; 8-495-784-76-65

«Доктор Ватсон»

Б. Почтовая ул., 20, стр. 1; 8-495-152-4-86

«Долма»

Ул. Сретенка, 12; 8-495-922-63-21

Дом актера

Ул. Арбат, 35; 8-499-248-18-01

«Ермак»

Ул. Н. Мнёвники, 41, корп. 1; 8-499-191-25-23

«Кабанчик»

Ул. Красина, 27, стр. 1; 8-499-254-91-94

Кафе «Булошная»

Лялин пер., 7/2, стр. 1; 8-495-917-32-95

Кафе «Житная, 10»

Житная ул., 10; 8-499-238-30-10

Кафе «Пушкинъ»

Тверской б-р, 26а; 8-495-739-00-33

«Киноплов»

Орликов пер., 3, стр. 1; 8-495-607-85-85; 8-495-514-05-46

Клуб-ресторан ЦДЛ

Поварская ул., 50/53; 8-495-663-30-03

«Коллекция Food & Chillout»

Кутузовский пр-т, 36а; 8-495-780-00-67

«Кольчуга»

Ул. Варварка, 3; 8-495-698-16-16

Корпоративное питание DailyFood

Ул. Станиславского, 21, стр. 1, БЦ «Фабрика Станиславского»; 8-499-270-53-96

МО, д. Сколково, Луговая ул., 4, инновационный центр «Технопарк»; 8-499-290-53-96

«Кувшин»

Ул. Академика Анохина, 58; 8-495-775-47-57; 8-495-755-01-97

«Лён»

Бакунинская ул., 69, стр. 1; 8-495-632-14-13

«МираГриль»

Пр-т Мира, 124, корп. 4; 8-925-225-20-28, 8-495-683-80-40

«Моремясо»

1-й Красногвардейский пр-д, 15; 8-499-390-44-44

«На мельнице»

Садовая-Спасская ул., 24

«Натюрлих!»

Юровская ул., 105; 8-499-130-37-37; 8-903-961-52-17

«Недальний Восток»

Тверской б-р, 15, стр. 2; 8-495-694-06-41; 8-495-694-01-54

«Оксус»

Ул. Трифоновская, 24, стр. 1; 8-495-684-70-00

Паб-гриль «Шварц Кайзер»

Протопоповский пер., 40; 8-495-680-78-55

«Паприколли»

Ул. Красина, 27, стр. 1; 8-499-254-97-97

Пивной клуб «Монте-Кристо»

Пр-т 60-летия Октября, 23; 8-499-126-10-75; 8-926-124-77-99

Пивной ресторан «Бавариус»

Комсомольский пр-т, 21/10; 8-499-245-23-95

Пивной ресторан «Сварня»

Дмитровское ш., 13а; 8-495-252-00-15

Пр-т Мира, 74, стр. 1; 8-495-688-11-33

«Пивнушка»

Ленинский пр-т, 28; 8-495-952-55-67

«Пивоварня на Шаболовке»

Ул. Шаболовка, 31; 8-499-707-07-08

«Питейный дом купца Андреева»

Сытинский пер., 4; 8-495-142?96-22

«Причал»

Ильинское ш., 2-й км; 8-495-635-40-32

«Проспект-бар»

Ул. Щепкина, 42, стр. 2а; 8-495-920-55-22

«ПятОк»

Ул. Золоторожский Вал, 40; 8-495-678-23-52

Развлекательный комплекс «Галактика 2.0»

Ул. Академика Королева, 8а; 8-495-517-68-86

Ресторан ТГК «Измайлово-бета»

Измайловское ш., 71, корп. Б; 8-495-792-98-98, доб. 56-35

Ресторан японской кухни Seiji

Комсомольский пр-т, 5/2; 8-499-246-76-24; 8-495-625-88-90

Рестораны и рыбные лавки La Maree

Ул. Петровка, 28/2, стр. 1; 8-800-555-04-35

Рестораны Тимура Ланского «Чайхона № 1»

Алтуфьевское ш., 16; 8-495-722-62-62

Ул. Б. Полянка, 1/3; 8-499-705-33-33

Ул. Бутлерова, 22; 8-495-334-16-85

Пр-т Вернадского, 105, корп. 3; 8-495-745-60-60

Городецкая ул., 5; 8-499-746-63-14

Лодочная ул., 4; 8-495-493-11-93

Люблинская ул., 96; 8-499-705-33-55

Новослободская ул., 16; 8-495-973-13-50

Ул. Н. Арбат, 21; 8-925-507-00-21

Ул. Петровка, 18/2 (Петровские линии, 2/18); 8-495-790-00-32

Пятницкое ш., 39; 8-499-704-01-11

Старокачаловская ул., 5а; 8-495-743-11-11

1-я Тверская-Ямская ул., 7; 8-499-251-67-61

МО, Одинцовский р-н, д. Жуковка, Ильинское ш., вл. 1; 8-495-635-37-10

«Родные люди»

Ул. Столетова, 7, корп. 1; 8-495-204-95-55

«Розмарин»

Беговая ул., 28; 8-495-945-30-31

«Романтик»

Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 1; 8-985-776-63-34

«Рыбный базар»

Трехпрудный пер., 10/2, стр. 2; 8-495-650-54-44

«Сахли»

Б. Каретный пер., 6, стр. 1; 8-495-699-91-71

«Сны Менделеева»

Сущевская ул., 21, корп. 1, стр. 10; 8-925-431-40-50

«Стейк & паб темпл бар»

Б. Грузинская ул., 76; 8-499-251-21-57

Ладожская ул., 2/37, стр. 1; 8-499-267-57-30

Стейк-хаус «Шеф» / Chef by Erdal

Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 6, 8-495-785-85-58

«Сытый лось»

Коломенский пр-д, 10; 8-499-612-78-18

Люблинская ул., 4а; 8-495-212-20-75

Широкая ул., 12б, ТРЦ «Фортуна», 8-495-922-46-46

МО, г. Одинцово, ул. Говорова, 163, ТЦ «Атлас», 2-й этаж; 8-498-777-11-77

«Тамерлан»

Петровские линии, 2/18; 8-495-790-00-32

«Тапчан»

Звенигородское ш., 18/20; 8-495-727-65-25

Теплоход-ресторан «Ласточка»

Лужнецкая наб., южный причал Лужников; 8-495-778-89-94

Теплоход-ресторан «Чайка»

Краснопресненская наб., 12; 8-495-777-87-88

Ресторан индийской кухни «Масала Хаус»

Пр-т Мира, 79; 8-495-684-49-90

Ресторан итальянской кухни «Тесто»

МО, Мытищинский р-н, пос. Вешки, Заводская ул., 10

Ресторан-караоке «Белый дом»

Глубокий пер., 1/2; 8-495-605-82-82

«Триумф»

В. Сыромятническая ул., 9, стр. 2; 8-495-917-40-73

«У Пиросмани»

Новодевичий пр-д, 4; 8-499-255-79-26

«Хлеб и Вино»

Вятская ул., 27, стр. 4; 8-495-122-00-44/6

Чайхона «Бай»

МO, г. Балашиха, Парковая ул., 4а; 8-495-234-02-33

Чай-бар «Казан»

Ул. Пришвина, 23; 8-499-205-04-14

«Шале» / Chalet Simple Pleasures

МО, г. Химки, ул. Панфилова, вл. 19; 8-495-663-92-33

«Ян Примус»

Осенний б-р, 7, корп. 1; 8-495-788-89-21

Спартаковская ул., 25/28, стр. 1; 8-499-400-21-09; 8-499-400-26-29; 8-499-400-29-05

4tuna Cafe & Grill

Новинский б-р, 31, эт. подвал-1; 8-495-745-01-05

Asia Hall

Кутузовский пр-т, 48, 3-й этаж; 8-495-788-52-12

Bamboo.Bar

Пресненская наб., 8, стр. 1; 8-495-970-43-41

Barton 1816 Restaurant & Events

Ул. Станиславского, 15; 8-495-673-66-30

Black Market

Ул. Усачева, 2, стр. 1; 8-495-989-04-45

Bon App

Пресненская наб., 12; 8-499-245-91-24

Boobo

Пр-т Андропова, 22; 8-495-003-50-30; 8-929-514-12-11

Bosco Bar

Красная пл., 3, ГУМ; 8-495-627-37-03

Bosco Cafe

Красная пл., 3, ГУМ; 8-495-620-31-82

Burgers and Crabs

2-я Звенигородская ул., 13, стр. 42; 8-499-951-79-61

Cantinetta Antinori

Денежный пер., 20; 8-499-241-33-25

Drinks & Dinners

Пятницкая ул., 46, стр. 1; 8-499-350?51-60

Eat Market

Вятская ул., 7, стр. 7

Eat Market «Роза»

Ул. Тимура Фрунзе, 11, стр. 13; 8-495-150 90-46

Edward's Pub

Нижняя Сыромятническая ул., 10, стр. 9; 8-926-10540-53

Ecle

Октябрьская ул., 5; 8-495-688-85-73

Emporio Armani Caffe

Красная пл., 3, ГУМ; 8-495-620-33-67

FOODBazar

Ул. Каретный Ряд, 3; 8-495-233-33-00

Forest Lounge

Ленинградское ш., 51, стр. 4; 8-985-217-51-18

g'Arbuz

Турчанинов пер., 3, стр. 5; 8-495-023-34-34

Grill & Garden

Ул. Народного Ополчения, 3; 8-495-123-55-66

Grill & Tapas gourmet

Русаковская ул., 24; 8-800-700-15-50

Krombacher Beer Kitchen

1-я Тверская-Ямская ул., 19; 8-495-734-70-60

La Colline

МО, Одинцовский р-н, д. Большое Сареево, ул. Речная, стр. 1; 8-495-635-55-77

La Provincia

Калужская пл., 1, стр. 2; 8-495-287-00-66

Le Restaurant

2-я Звенигородская ул., 3, стр. 1; 8-495-258-28-08

L’Altro Bosco Cafe

Ул. Петровка, 10, ТЦ «Петровский пассаж»; 8-495-621-31-17

Lion's Head Pub

Мясницкая ул., 15; 8-495-636-28-18

Marketplace

Мясницкая ул., 13, стр. 38; 8-929-577-73-77

Meat & Fish

Автозаводская ул., 18, ТЦ «Ривьера»; 8-495-231-17-77

Пресненская наб., 2, ТЦ «Афимолл-сити»; 8-495-783-13-86

Ярцевская ул., 19; 8-495-540-67-77

«Mr. Ливанец»

Глинищевский пер., 3; 8-495-692-99-23

O'Donoghue's Рub

Пятницкая ул., 29; 8-495-929-00-03

PaulHouse

Ул. Коровий Вал, 5, стр. 1; 8-495-956-44-96

Pescatore

Берсеневская наб., 16, стр. 9; 8-499-963-81-33

Punch & Judy Pub

Пятницкая ул., 6/1; 8-495-953-39-92

Sabor de la Vida de Patrick

Ул. 1905 года, 10, стр. 1

Saxon + Parole

Спиридоньевский пер., 12/9; 8-903-755-03-43

Seven

Дмитровский пер., 7; 8-495-943-88-14

Skolkovo Restaurant & Bar

Сколковское ш., 50; 8-495-280-37-61

Some Meat

П. Сосенское, д. Сосенки, ул. Сосновая, 1б; 8-495-105-11-11

Tap & Barrel Pub

Ул. Б. Дмитровка, 13; 8-495-636-29-04

Stone Crab Bar & Restaurant

Ленинградский пр-т, 15, стр. 1; 8-495-792-59-36; 8-909-635-39-69

The Left Bank

Ул. Маросейка, 9/2, стр. 1; 8-495-793-39-59

The Mad Cook

Цветной б-р, 2; 8-495-775-20-85

The Tipsy Pub

Сущевская ул., 9; 8-495-636-29-02

Ulysses Pub

Плотников пер., 22/16; 8-499-241-87-99

Varvara Cafe

Ул. Петровка, 23/10, стр. 5; 8-495-694-56-26

Yura

Страстной б-р, 2; 8-495-587-77-25

Zotman Pizza Pie

Рублевское ш., 42, корп. 1; 8-499-530-53-43

Санкт-Петербург

Finnegan’s Pub

Московский пр-т, 192; 8-812-405-00-55

Toscana Grill

Наб. кан. Грибоедова, 64; 8-812-310-64-54

Приглашаем к сотрудничеству организации, желающие вступить в читательский клуб. Более подробную информацию можно получить по телефону: 8-495-721-12-01, доб. 121 / 109 или по электронной почте: e.kuznetsova@kommersant.ru и bulgakovaiv@kommersant.ru