Где можно почитать наш журнал

На «Огонек»
Москва
«18.12»
Ул. 1812 года, 2, стр. 2; 8-495-781-17-60
Бар и гриль «Батчери»
Бауманская ул., 54, стр. 1; 8-495-229-06-05
«Без границ»
Щелковское ш., 9; 8-495-960-19-20; 8-495-462-10-34
«Бергштайн»
Б. Пироговская ул., 37-43а; 8-499-248-24-97
«Биффиш»
Жулебинский б-р, 18/8; 8-495-705-62-75
«Ботик Петра»
Ул. Вавилова, 39; 8-499-270-07-06, 8-916-886-84-47
«Боярский»
Даниловская наб., 6а; 8-499-235-30-03
«Веранда у дачи»
МО, Одинцовский р-н, д. Жуковка, 70а; 8-916-706?68-56, 8-495-635?33-94
«Ветерок»
Рублево-Успенское ш., Горки-2, 24а; 8-495-920-57-34
«Воронеж»
Ул. Пречистенка, 4; 8-495-695-06-43
«Гамбринус»
1-я Владимирская ул., 9; 8-495-306-37-64
Б. Дорогомиловская ул., 4; 8-495-432-24-87
Зубовский б-р, 13, стр. 2; 8-499-255-29-12
Ул. Покровка, 19; 8-495-628-59-44
Профсоюзная ул., 142, корп. 1
Ул. Сергия Радонежского, 8; 8-495-671-51-62
1-я Тверская-Ямская ул., 16/23, стр. 1; 8-495-250-16-66
«Гарибальди»
Ул. Академика Пилюгина, 4; 8-495-638-55-35
Гастрономический паб «Брюссель»
Ул. М. Дмитровка, 18а, стр. 3; 8-495-410-90-18
Гастрономический театр Олега Меньшикова «Чемодан»
Гоголевский б-р, 25, стр. 1; 8-495-695-38-19
«Гранж Кафе»
Зубовский б-р, 22/39; 8-926-998-44-44
ГРК «Мэриан-холл»
МО, г. Балашиха, квартал Щитниково, 36; 8-926-350-66-88
«Добрыня»
Лазаревский пер., 4; 8-495-784-76-65
«Доктор Ватсон»
Б. Почтовая ул., 20, стр. 1; 8-495-152-4-86
«Долма»
Ул. Сретенка, 12; 8-495-922-63-21
Дом актера
Ул. Арбат, 35; 8-499-248-18-01
«Ермак»
Ул. Н. Мнёвники, 41, корп. 1; 8-499-191-25-23
«Кабанчик»
Ул. Красина, 27, стр. 1; 8-499-254-91-94
Кафе «Булошная»
Лялин пер., 7/2, стр. 1; 8-495-917-32-95
Кафе «Житная, 10»
Житная ул., 10; 8-499-238-30-10
Кафе «Пушкинъ»
Тверской б-р, 26а; 8-495-739-00-33
«Киноплов»
Орликов пер., 3, стр. 1; 8-495-607-85-85; 8-495-514-05-46
Клуб-ресторан ЦДЛ
Поварская ул., 50/53; 8-495-663-30-03
«Коллекция Food & Chillout»
Кутузовский пр-т, 36а; 8-495-780-00-67
«Кольчуга»
Ул. Варварка, 3; 8-495-698-16-16
Корпоративное питание DailyFood
Ул. Станиславского, 21, стр. 1, БЦ «Фабрика Станиславского»; 8-499-270-53-96
МО, д. Сколково, Луговая ул., 4, инновационный центр «Технопарк»; 8-499-290-53-96
«Кувшин»
Ул. Академика Анохина, 58; 8-495-775-47-57; 8-495-755-01-97
«Лён»
Бакунинская ул., 69, стр. 1; 8-495-632-14-13
«МираГриль»
Пр-т Мира, 124, корп. 4; 8-925-225-20-28, 8-495-683-80-40
«Моремясо»
1-й Красногвардейский пр-д, 15; 8-499-390-44-44
«На мельнице»
Садовая-Спасская ул., 24
«Натюрлих!»
Юровская ул., 105; 8-499-130-37-37; 8-903-961-52-17
«Недальний Восток»
Тверской б-р, 15, стр. 2; 8-495-694-06-41; 8-495-694-01-54
«Оксус»
Ул. Трифоновская, 24, стр. 1; 8-495-684-70-00
Паб-гриль «Шварц Кайзер»
Протопоповский пер., 40; 8-495-680-78-55
«Паприколли»
Ул. Красина, 27, стр. 1; 8-499-254-97-97
Пивной клуб «Монте-Кристо»
Пр-т 60-летия Октября, 23; 8-499-126-10-75; 8-926-124-77-99
Пивной ресторан «Бавариус»
Комсомольский пр-т, 21/10; 8-499-245-23-95
Пивной ресторан «Сварня»
Дмитровское ш., 13а; 8-495-252-00-15
Пр-т Мира, 74, стр. 1; 8-495-688-11-33
«Пивнушка»
Ленинский пр-т, 28; 8-495-952-55-67
«Пивоварня на Шаболовке»
Ул. Шаболовка, 31; 8-499-707-07-08
«Питейный дом купца Андреева»
Сытинский пер., 4; 8-495-142?96-22
«Причал»
Ильинское ш., 2-й км; 8-495-635-40-32
«Проспект-бар»
Ул. Щепкина, 42, стр. 2а; 8-495-920-55-22
«ПятОк»
Ул. Золоторожский Вал, 40; 8-495-678-23-52
Развлекательный комплекс «Галактика 2.0»
Ул. Академика Королева, 8а; 8-495-517-68-86
Ресторан ТГК «Измайлово-бета»
Измайловское ш., 71, корп. Б; 8-495-792-98-98, доб. 56-35
Ресторан японской кухни Seiji
Комсомольский пр-т, 5/2; 8-499-246-76-24; 8-495-625-88-90
Рестораны и рыбные лавки La Maree
Ул. Петровка, 28/2, стр. 1; 8-800-555-04-35
Рестораны Тимура Ланского «Чайхона № 1»
Алтуфьевское ш., 16; 8-495-722-62-62
Ул. Б. Полянка, 1/3; 8-499-705-33-33
Ул. Бутлерова, 22; 8-495-334-16-85
Пр-т Вернадского, 105, корп. 3; 8-495-745-60-60
Городецкая ул., 5; 8-499-746-63-14
Лодочная ул., 4; 8-495-493-11-93
Люблинская ул., 96; 8-499-705-33-55
Новослободская ул., 16; 8-495-973-13-50
Ул. Н. Арбат, 21; 8-925-507-00-21
Ул. Петровка, 18/2 (Петровские линии, 2/18); 8-495-790-00-32
Пятницкое ш., 39; 8-499-704-01-11
Старокачаловская ул., 5а; 8-495-743-11-11
1-я Тверская-Ямская ул., 7; 8-499-251-67-61
МО, Одинцовский р-н, д. Жуковка, Ильинское ш., вл. 1; 8-495-635-37-10
«Родные люди»
Ул. Столетова, 7, корп. 1; 8-495-204-95-55
«Розмарин»
Беговая ул., 28; 8-495-945-30-31
«Романтик»
Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 1; 8-985-776-63-34
«Рыбный базар»
Трехпрудный пер., 10/2, стр. 2; 8-495-650-54-44
«Сахли»
Б. Каретный пер., 6, стр. 1; 8-495-699-91-71
«Сны Менделеева»
Сущевская ул., 21, корп. 1, стр. 10; 8-925-431-40-50
«Стейк & паб темпл бар»
Б. Грузинская ул., 76; 8-499-251-21-57
Ладожская ул., 2/37, стр. 1; 8-499-267-57-30
Стейк-хаус «Шеф» / Chef by Erdal
Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 6, 8-495-785-85-58
«Сытый лось»
Коломенский пр-д, 10; 8-499-612-78-18
Люблинская ул., 4а; 8-495-212-20-75
Широкая ул., 12б, ТРЦ «Фортуна», 8-495-922-46-46
МО, г. Одинцово, ул. Говорова, 163, ТЦ «Атлас», 2-й этаж; 8-498-777-11-77
«Тамерлан»
Петровские линии, 2/18; 8-495-790-00-32
«Тапчан»
Звенигородское ш., 18/20; 8-495-727-65-25
Теплоход-ресторан «Ласточка»
Лужнецкая наб., южный причал Лужников; 8-495-778-89-94
Теплоход-ресторан «Чайка»
Краснопресненская наб., 12; 8-495-777-87-88
Ресторан индийской кухни «Масала Хаус»
Пр-т Мира, 79; 8-495-684-49-90
Ресторан итальянской кухни «Тесто»
МО, Мытищинский р-н, пос. Вешки, Заводская ул., 10
Ресторан-караоке «Белый дом»
Глубокий пер., 1/2; 8-495-605-82-82
«Триумф»
В. Сыромятническая ул., 9, стр. 2; 8-495-917-40-73
«У Пиросмани»
Новодевичий пр-д, 4; 8-499-255-79-26
«Хлеб и Вино»
Вятская ул., 27, стр. 4; 8-495-122-00-44/6
Чайхона «Бай»
МO, г. Балашиха, Парковая ул., 4а; 8-495-234-02-33
Чай-бар «Казан»
Ул. Пришвина, 23; 8-499-205-04-14
«Шале» / Chalet Simple Pleasures
МО, г. Химки, ул. Панфилова, вл. 19; 8-495-663-92-33
«Ян Примус»
Осенний б-р, 7, корп. 1; 8-495-788-89-21
Спартаковская ул., 25/28, стр. 1; 8-499-400-21-09; 8-499-400-26-29; 8-499-400-29-05
4tuna Cafe & Grill
Новинский б-р, 31, эт. подвал-1; 8-495-745-01-05
Asia Hall
Кутузовский пр-т, 48, 3-й этаж; 8-495-788-52-12
Bamboo.Bar
Пресненская наб., 8, стр. 1; 8-495-970-43-41
Barton 1816 Restaurant & Events
Ул. Станиславского, 15; 8-495-673-66-30
Black Market
Ул. Усачева, 2, стр. 1; 8-495-989-04-45
Bon App
Пресненская наб., 12; 8-499-245-91-24
Boobo
Пр-т Андропова, 22; 8-495-003-50-30; 8-929-514-12-11
Bosco Bar
Красная пл., 3, ГУМ; 8-495-627-37-03
Bosco Cafe
Красная пл., 3, ГУМ; 8-495-620-31-82
Burgers and Crabs
2-я Звенигородская ул., 13, стр. 42; 8-499-951-79-61
Cantinetta Antinori
Денежный пер., 20; 8-499-241-33-25
Drinks & Dinners
Пятницкая ул., 46, стр. 1; 8-499-350?51-60
Eat Market
Вятская ул., 7, стр. 7
Eat Market «Роза»
Ул. Тимура Фрунзе, 11, стр. 13; 8-495-150 90-46
Edward's Pub
Нижняя Сыромятническая ул., 10, стр. 9; 8-926-10540-53
Ecle
Октябрьская ул., 5; 8-495-688-85-73
Emporio Armani Caffe
Красная пл., 3, ГУМ; 8-495-620-33-67
FOODBazar
Ул. Каретный Ряд, 3; 8-495-233-33-00
Forest Lounge
Ленинградское ш., 51, стр. 4; 8-985-217-51-18
g'Arbuz
Турчанинов пер., 3, стр. 5; 8-495-023-34-34
Grill & Garden
Ул. Народного Ополчения, 3; 8-495-123-55-66
Grill & Tapas gourmet
Русаковская ул., 24; 8-800-700-15-50
Krombacher Beer Kitchen
1-я Тверская-Ямская ул., 19; 8-495-734-70-60
La Colline
МО, Одинцовский р-н, д. Большое Сареево, ул. Речная, стр. 1; 8-495-635-55-77
La Provincia
Калужская пл., 1, стр. 2; 8-495-287-00-66
Le Restaurant
2-я Звенигородская ул., 3, стр. 1; 8-495-258-28-08
L’Altro Bosco Cafe
Ул. Петровка, 10, ТЦ «Петровский пассаж»; 8-495-621-31-17
Lion's Head Pub
Мясницкая ул., 15; 8-495-636-28-18
Marketplace
Мясницкая ул., 13, стр. 38; 8-929-577-73-77
Meat & Fish
Автозаводская ул., 18, ТЦ «Ривьера»; 8-495-231-17-77
Пресненская наб., 2, ТЦ «Афимолл-сити»; 8-495-783-13-86
Ярцевская ул., 19; 8-495-540-67-77
«Mr. Ливанец»
Глинищевский пер., 3; 8-495-692-99-23
O'Donoghue's Рub
Пятницкая ул., 29; 8-495-929-00-03
PaulHouse
Ул. Коровий Вал, 5, стр. 1; 8-495-956-44-96
Pescatore
Берсеневская наб., 16, стр. 9; 8-499-963-81-33
Punch & Judy Pub
Пятницкая ул., 6/1; 8-495-953-39-92
Sabor de la Vida de Patrick
Ул. 1905 года, 10, стр. 1
Saxon + Parole
Спиридоньевский пер., 12/9; 8-903-755-03-43
Seven
Дмитровский пер., 7; 8-495-943-88-14
Skolkovo Restaurant & Bar
Сколковское ш., 50; 8-495-280-37-61
Some Meat
П. Сосенское, д. Сосенки, ул. Сосновая, 1б; 8-495-105-11-11
Tap & Barrel Pub
Ул. Б. Дмитровка, 13; 8-495-636-29-04
Stone Crab Bar & Restaurant
Ленинградский пр-т, 15, стр. 1; 8-495-792-59-36; 8-909-635-39-69
The Left Bank
Ул. Маросейка, 9/2, стр. 1; 8-495-793-39-59
The Mad Cook
Цветной б-р, 2; 8-495-775-20-85
The Tipsy Pub
Сущевская ул., 9; 8-495-636-29-02
Ulysses Pub
Плотников пер., 22/16; 8-499-241-87-99
Varvara Cafe
Ул. Петровка, 23/10, стр. 5; 8-495-694-56-26
Yura
Страстной б-р, 2; 8-495-587-77-25
Zotman Pizza Pie
Рублевское ш., 42, корп. 1; 8-499-530-53-43
Санкт-Петербург
Finnegan’s Pub
Московский пр-т, 192; 8-812-405-00-55
Toscana Grill
Наб. кан. Грибоедова, 64; 8-812-310-64-54
Приглашаем к сотрудничеству организации, желающие вступить в читательский клуб. Более подробную информацию можно получить по телефону: 8-495-721-12-01, доб. 121 / 109 или по электронной почте: e.kuznetsova@kommersant.ru и bulgakovaiv@kommersant.ru
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