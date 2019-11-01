В ООН потребовали прекратить расследование против раненного в Косово российского дипломата

Применение косовскими полицейскими чрезмерной силы к сотруднику миссии ООН в Косово (UNMIK) россиянину Михаилу Краснощекову было неприемлемо и не может быть оправдано, заявил спецпредставитель генсека ООН и глава UNMIK Захир Танин. Господин Краснощеков был задержан 28 мая во время спецоперации на севере Косово, он получил травму головы и перелом скуловой кости. Дипломата освободили после требований ООН и России.

Для расследования инцидента в ООН создали специальную группу, в которую вошли члены секретариата всемирной организации. Они не нашли доказательств того, что российский дипломат что-то нарушил, а также подчеркнули, что во время задержания он был при исполнении официальных обязанностей. В ООН призвали прекратить возбужденное против сотрудника UNMIK уголовное дело.

«Арест и задержание сотрудников UNMIK при исполнении служебных обязанностей, а также возбуждение уголовного дела явно нарушали их иммунитет от ареста, задержания и от судебного процесса. <…> Власти Косово должны провести расследование в отношении тех косовских полицейских, которые участвовали в этих инцидентах»,— заявил Захир Танин (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, после майского инцидента косовские власти объявили Михаила Краснощекова персоной нон грата. Дипломата обвинили в действиях «против конституционного порядка Косово, универсальных ценностей, мира и стабильности». В ответ на это российский МИД пригрозил Косово «далеко идущими последствиями».

Подробности — в публикации “Ъ” «Косово открыло два новых фронта».