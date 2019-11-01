Вброс бюллетеней не признали в суде

В Татарстане продолжаются судебные разбирательства по итогам прошедших 8 сентября выборов в республиканский Госсовет. Вчера Приволжский райсуд Казани рассмотрел иск «Справедливой России», чьи представители заявляли о вбросе на избирательном участке №262. Изучив видеозапись, предоставленную партийцами, суд не нашел оснований для отмены результатов голосования. В участковой избирательной комиссии (УИК) сочли продемонстрированный видеоролик «провокацией». Справороссы намерены добиваться отмены результатов выборов на других участках республики.



Вчера Приволжский райсуд Казани рассмотрел исковое заявление татарстанского отделения «Справедливой России», которое требовало отменить итоги выборов в Госсовет Татарстана на избирательном участке №262. В партии утверждали, что они были получены в результате «нарушений действующего законодательства, допущенных в день голосования». В частности, по данным справороссов, была нарушена процедура подсчета голосов: членам комиссий с правом совещательного голоса и наблюдателям не давали видеть отметки в бюллетенях, а также убедиться в правильности их сортировки. Кроме того, в иске было указано, что представители оппозиционных партий «выдворялись без решения суда», им не разрешали знакомиться со списками избирателей.

Юрист справороссов Елена Сбитнева сообщила на судебном заседании, что на УИК №262 также «был зафиксирован вброс бюллетеней». По словам юриста, его успела заснять на мобильный телефон член с правом совещательного голоса от «Справедливой России» Анна Огнетова. Видео было распространено в социальных сетях. На нем видно, как мужчина в очках подходит к урне и просовывает туда пачку предполагаемых бюллетеней. На Youtube ролик набрал почти 1 тыс. просмотров.

В день голосования на участок лично приезжала глава отделения «Справедливой России» Рушания Бильгильдеева, а также член ЦИКа Татарстана от партии с правом решающего голоса Эрик Куралов. Позднее на заседании Центризбиркома он жаловался, что ему также не дали ознакомиться со списком избирателей, несмотря на его полномочия. Справороссы вызвали на участок полицию, которая опрашивала членов комиссии и наблюдателей. Партийцы написали заявление о фальсификации выборов (итоги его рассмотрения справороссам пока не сообщили).

ЦИК Татарстана еще в день выборов отрицал факт вброса. Комиссия распространила сообщение, в котором указала, что видеоролик «не содержит никаких идентифицирующих признаков, позволяющих отнести его к конкретному избирательному участку и даже региону РФ», а «опрос членов УИК и наблюдателей не выявил фактов нарушений». Кроме того, региональный избирком не смог «установить личность участника видеозаписи», который предположительно сделал вброс.

Схожие доводы вчера заявили представители УИК №262. Председатель комиссии Лилия Яруллина сообщила, что не может определить участок на записи, которую участники процесса посмотрели на судебном заседании. Кроме того, она отрицала, что справороссы подавали какие-либо жалобы в день голосования. Наоборот, по ее словам, другие наблюдатели жаловались на членов «Справедливой России». Другой представитель УИК Фарит Шавалиев назвал видео «провокационным». Он предположил, что если бы вброс действительно был, то наблюдатели «подняли бы такой кипеш, что все бы прибежали». По его словам, выборы на участке «прошли тихо и мирно».

Участвовавший в судебном разбирательстве представитель прокуратуры также просил иск отклонить. Он указал, что истцом не было представлено «доказательств о наличии таких нарушений, которые бы искажали выборы или волеизъявление избирателей». Он также отметил, что на видеозаписи «нет информации о времени и месте событий», а, кроме того, ролик «не несет информацию о вбросе большего количества бюллетеней, чем предусмотрено законодательством».

В итоге судья Римма Курбанова в удовлетворении требований татарстанского отделения «Справедливой России» отказала. Партийцы пока не определились с тем, будут ли они обжаловать решение суда.

В отделении партии “Ъ” сообщили, что ранее суд также отказался отменить итоги выборов на избирательном участке №289. Там, по словам Елены Сбитневой, «наблюдателей посадили на расстоянии, на котором невозможно было увидеть отметки в бюллетенях», а также «не давали ознакомиться со списками избирателей». Вместе с тем в Приволжском райсуде продолжается разбирательство по УИК №281. «Там подсчета голосов не было, бюллетени положили в пакет и увезли! А позже оказалось, что в протоколе стоит подпись нашего члена с правом решающего голоса, которая вообще не присутствовала в день голосования на участке»,— рассказала “Ъ” юрист отделения партии. Она добавила, что партия также судится по итогам выборов в Госсовет в Бугульме.

Напомним, 8 сентября на выборах в Госсовет уверенную победу одержала «Единая Россия», получив 72,4% голосов избирателей. Второе место заняла КПРФ с результатом 10,7%. «Справедливая Россия» оказалась на третьем месте, но проходной барьер в 5% не преодолела. За партию, согласно итоговым результатам ЦИКа, проголосовали лишь 3,96%. При этом кандидат справороссов Альмир Михеев победил в Прибрежном одномандатном округе, где единороссы своего представителя не выдвигали. В «Справедливой России» итоги выборов не признали. На заседании ЦИКа представитель партии приложил к итоговому протоколу особое мнение.

Кирилл Антонов