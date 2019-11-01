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Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ   |  купить фото

Городские власти купят новогоднюю елку за 9, 4 млн рублей

МАУ «Агентство социокультурных проектов» объявило торги на изготовление, доставку и монтаж новогодней ели в рамках празднования Нового года в Перми. Стоимость закупки – 9, 4 млн руб. Аукцион состоится 16 ноября. Согласно техническому заданию, высота каркаса ели должна быть не ниже 30 метров. Ель покупается на срок не менее 5 лет.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что краевые и городские власти договорились об увеличении расходования средств на празднование Нового года в Перми со 100 до 140 млн руб.

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