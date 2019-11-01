ФСИН опровергает избиение осужденного в ИК-9

ГУФСИН по Пермскому краю провело проверку информацию о якобы сломанной в ИК-9 (Соликамск) челюсти заключенному Вдовину. Вчера пермские СМИ со ссылкой на gulagu.net сообщили об этом инциденте, которой произошел 29 октября. По версии СМИ, избиение якобы произошло с санкции сотрудников колонии.

По результатам проверки установлено, что осужденный Вдовин 29 октября получил незначительную бытовую травму, утверждает во ФСИН. Проведено обследование: переломов и каких-либо других травм не обнаружено. Физическая сила и специальные средства в отношение осужденного не применялась, конфликтов с другими осужденными у него не было. Данную информацию в своих объяснениях подтверждают многочисленные свидетели произошедшего и сам осуждённый, заявляют во ФСИН.

Ранее портал gulagu.net сообщил ИК-9 заключенный начал голодовку, но это не подтвердилось. Также этой осенью в колонии один из осужденных совершил самоубийство, а до этого произошло избиение заключенного и с изнасилованием, а также массовая драка По этому факту возбуждено несколько уголовных дел.