Вице-премьера Северной Осетии подозревают в халатности

Заместитель председателя правительства республики Северная Осетия—Алания подозревается в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) при приобретении жилья для детей-сирот, сообщает пресс-служба СКР.

По версии следствия, 20 июня 2018 года возглавляемая вице-премьером межведомственная комиссия по вопросам обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей утвердила соответствующие республиканские списки и приняла решение снизить установленный минимальный порог приобретаемой жилой площади — 33 кв. м. При этом начальная максимальная цена контракта оставалась на прежнем уровне. Впоследствии было установлено, что члены комиссии и приглашенные лица, указанные в протоколе, не участвовали в заседании и, соответственно, не принимали решения о снижении площади приобретаемого жилья.

В марте 2019 года проверка государственных закупок министерства жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики РСО-Алания по программе «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» выявила завышение цен на приобретаемые жилые помещения в трех районах республики на сумму 6,3 млн руб. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело.

Межведомственную комиссию возглавлял тогда Ахсарбек Фадзаев. На июньском заседании отмечалось, что в 2017 году приобрели жилье 61 нуждающемуся за счет софинансирования 43,2 млн руб. республиканских и 38,8 млн руб. федеральных. В 2018 году планировалось обеспечить жильем 60 человек по той же схеме в соотношении: 43,2 млн руб. и 36,2 млн руб.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону