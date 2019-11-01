01 ноября, пятница
Войти в профиль
Пермь. Прикамье

Коротко

Новости

все новости

события

Власти объявили торги на обслуживание двух ледовых городков

Администрации Мотовилихинского и Дзержинского районов Перми объявили торги на обустройство, обслуживание и демонтаж ледовых городков. Стоимость каждого контракта не превысит 700 тыс. руб.

Согласно техзаданию, городки будут возведены в сквере им. Р. Землячки и в сквере им. Ф. Дзержинского. Первый городок должен соответствовать тематике «Резиденция Деда Мороза в Мотовилихе». В Дзержинском районе городок должен быть посвящен юбилею Победы.

Сооружения должны работать до конца февраля.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

приложение

Пресс-релиз

Партнерский проект

Профиль пользователя