Городские власти продолжили борьбу за снос торгового центра у ДКЖ

Департамент градостроительства и архитектуры Перми подал кассационную жалобу на решение апелляционной инстанции, которая в конце лета отказала администрации Дзержинского района в сносе самовольной постройки — 2-этажного здания торгово-сервисного центра на ул. 2-й Шоссейной. Суд Уральского федерального округа рассмотрит кассационную жалобу 18 декабря.

Напомним, ранее Арбитражный суд Пермского края отказал администрации Дзержинского района в признании самовольной постройкой с последующим сносом 2-этажного здания торгово-сервисного центра на ул. 2-й Шоссейной. Здание площадью 2,2 тыс. кв. м занимает участок площадью 10 тыс. кв. м. Участок принадлежит РЖД и находится в аренде у владельцев здания. Ответчиками выступали владеющие зданием в долевой собственности индивидуальные предприниматели Сергей Гришкин и Юлия Жуковская.

На суде городские власти заявили, что муниципалитет разрешение на строительство здания не выдавал, а имеющееся у владельцев объекта разрешение на строительство было выдано на индивидуальный жилой дом. Также экспертиза подписи разрешения подтвердила версию городских властей о фальсификации документа.

Иск был подан на фоне начавшейся масштабной реконструкции по удлинению и расширению ул. Строителей, под что частично попадает ул. 2-я Шоссейная.