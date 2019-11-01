Свалились в суд с «Седьмого неба»

В Первомайский районный суд Краснодара направлено уголовное дело в отношении четырех местных жителей. Их обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Как сообщили в прокуратуре края, гендиректор бюджетной организации вступил в сговор с руководителем фирмы-застройщика и перевел на ее счета сумму в размере около 100 млн руб. якобы для финансирования строительства ЖК. Комплекс, однако, так и не был построен, а все перечисленные из бюджета средства сообщники поделили между собой. Недостачу в бюджетной организации выявила аудиторская проверка, после чего делом заинтересовались органы следствия.



В Первомайский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении четырех местных жителей в возрасте от 29 до 48 лет. Их обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, генеральный директор бюджетной организации — АО «Крайжилкомресурс» (в пресс-релизе краевой прокуратуры говорится, что учредителем является министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края) 20 апреля 2017 года заключил договор денежного займа с ООО «ЮРСК» на сумму 95 млн руб. сроком до 31 декабря 2017 года якобы для финансирования строительства ЖК «Седьмое небо». Жилой комплекс должен был быть построен в Краснодаре, на пересечении улиц Красных Партизан и Азовской. Как рассказал руководитель пресс-службы краевой прокуратуры Антон Лопатин, на счета АО «Крайжилкомресурс» поступили бюджетные средства, предназначенные для благоустройства Сочи. «Вместо того, чтобы использовать деньги по прямому назначению, гендиректор бюджетной организации нашел банкротную фирму-застройщика, поставил туда своего человека и заключил договор займа. С 20 апреля по 8 декабря 2017 года они перевели на расчетные счета двух подконтрольных фирм 95 млн руб.»,— рассказал представитель ведомства. Он добавил, что обвиняемые совершили хищение денежных средств, распорядившись ими по своему усмотрению. Еще четверо человек также принимали участие в выводе денег и обвиняются по той же статье.

«Жилой комплекс построен не был, в бюджетной организации аудиторская проверка выявила недостачу, а дальше делом занялись органы правопорядка. Расследование по уголовному делу осуществлено СЧ ГСУ ГУВД России по краю»,— сказал Антон Лопатин.

АО «Крайжилкомресурс» зарегистрировано в июле 2001 года в Краснодаре. Согласно системе «Спарк-Интерфакс», учредителем АО является департамент имущественных отношений Краснодарского края. Основной вид деятельности предприятия — сбор неопасных отходов. В 2017 году выручка компании составила 92,3 млн руб., чистый убыток — 164,3 млн руб. В 2018 году выручка и убыток составили 193,7 млн руб. и 786 тыс. руб. соответственно.

Он также добавил, что всего по делу проходит шесть подозреваемых, однако двоим удалось скрыться, они находятся в розыске. На имущество всех обвиняемых, в том числе на имущественный комплекс в Новороссийске, объекты долевого строительства, земельные участки, а также акции, наложен арест.

Санкция за указанное преступление предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы, а также дополнительные виды наказаний в виде штрафов и ограничения свободы.

В октябре 2016 года в Арбитражный суд Краснодарского края поступило заявление ООО «Краснодар Водоканал» с просьбой признать банкротом ООО «Южная региональная строительная компания (ЮРСК)». Сумма иска водоснабжающей организации составила 44,8 млн руб. Позднее введения процедуры банкротства ООО «ЮРСК» требовали также ООО «СДМ-Юг» и ООО «Торговля, успех, займы».

Краевой арбитраж признал «ЮРСК» банкротом в марте этого года, то есть на момент сделки руководителя «ЮРСК» с гендиректором АО «Крайжилкомресурс» компания находилась в процедуре банкротства.

ООО «Южная региональная строительная компания (ЮРСК)» зарегистрировано в Краснодаре в январе 2014 года. Бенефициар — Николай Герасименко. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. В 2014 году застройщик показал выручку 89,7 млн руб. и убыток 6,3 млн руб. По итогам 2017 году выручку общество не публиковало, его чистая прибыль составила 19 тыс. руб. Кредиторская задолженность на этот же период составляла 89,7 млн руб.

Дольщики краснодарского ЖК «Седьмое небо» в июле этого года также выставили требования к ООО «ЮРСК». Конкурсный управляющий сообщил о получении 26 требований кредиторов о включении их в реестр. Это требования частных лиц о передаче им квартир в жилом комплексе, а также требования ООО «Хоум-Трейд» и ООО «СтройКомМонтаж» на жилые помещения.

Елена Рыжкова