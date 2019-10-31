В интернет утекли личные данные архитектурных подрядчиков московской мэрии

РБК обнаружило личные данные более сотни контрагентов мэрии Москвы в открытом доступе на сайте городских властей. В частности, любому желающему была доступна персональная информация столичных архитекторов-реставраторов.

В актах государственной историко-культурной экспертизы издание нашло 81 документ с данными заказчиков экспертизы и их исполнителей. У каждого из них были указаны паспортные данные и страховые номера индивидуального лицевого счета, у нескольких были доступны номера телефонов и платежные реквизиты. Уже после того, как РБК обратил внимание на утечку, документы были удалены с сайта мэрии.

Большинство документов, содержавших личные данные, касались реставрации — в частности, это были акты, связанные с проведением работ в Булгаковском доме на Большой Садовой улице, в здании Физическом институте им. П. Н. Лебедева, в усадьбе в Гжельском переулке, в нескольких доходных домах в центре города, в здании Высших художественно-технических мастерских и на других столичных объектах культурного наследия.