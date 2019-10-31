Тренер «Автомобилиста» — о матче с «Барысом»: Допущена масса неигровых ошибок, но было неплохо

Главный тренер ХК «Автомобилист» Андрей Мартемьянов после победы команды над казахстанским «Барыс», в котором екатеринбуржцы выиграли 3:4, сказал, что матч был очень напряженным.

«Я думаю, болельщикам он понравился, все время держал в напряжении. Нам удался первый период. Во втором соперник перехватил инициативу, но наш вратарь неплохо сыграл. Вновь как в предыдущих матчах допущена масса неигровых ошибок, которыми соперник мог воспользоваться. В плане психологии нам очень была важна эта победа, любая. Потому что команда находится в психологическом спаде, физически, вроде, было неплохо. Повторюсь, игра была хорошая, равных соперников». — заявил после игры господин Мартемьянов.

Ранее «Автомобилист» потерпел семь поражений подряд. Следующий матч он проведет 2 декабря в Челябинске с «Трактором».