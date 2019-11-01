Самозанятых выведут в свет В Самарской области планируют ввести налог для тех, кто работает на себя

Самарская область в следующем году может войти в число регионов, где проводится эксперимент по введению налога для самозанятых граждан. Сейчас эксперимент действует в Москве и Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Вместе с Самарской областью налог планируется ввести в 18 регионах: Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской и других областях. Основная часть поступлений пойдет в местный бюджет, около 40% из них — в фонд медицинского страхования. В Татарстане за 10 месяцев действия налога его плательщиками стали около 1% населения, объем собранных средств составил примерно 50 млн руб. Однако, как отмечают эксперты, для пополнения регионального бюджета нужны поправки в местное законодательство.

Минфин предложил с 2020 года ввести в Самарской области и еще 18 регионах эксперимент по налогу для самозанятых. Помимо самарского региона в список входят Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская и другие области. С начала 2019 года специальный налоговый режим действует в Москве, Подмосковье, Калужской области и Республике Татарстане. Как считают власти, налог на профессиональную деятельность (НПД) поможет легализовать доходы от небольшого бизнеса и подработок и избежать наказания за незаконное предпринимательство. Ставка составляет 4%, если получать деньги от физических лиц, и 6% — если оплата принимается от ИП или компании. Платится НПД через мобильное приложение ФНС «Мой налог». Прописка роли не играет — если человек проживая в Самаре, сотрудничает, например, с Москвой, он может зарегистрироваться там.

Средства от налога для свободных работников поступят в местные бюджеты. Далее регионы могут распределить средства по муниципалитетам. Часть денег пойдет в Фонд обязательного медицинского страхования — примерно 40% от налога.

Первое предложение Министерство экономического развития РФ разработало в начале 2018 года. По данным правительства РФ, трудоспособный контингент россиян насчитывает 86 млн человек. При этом лишь 48 млн работают в секторах, которые «видны и понятны». Как сказано на сайте Минфина РФ, за первые полгода в пилотных регионах количество зарегистрированных самозанятых достигло 123 тыс. человек. Лидером стала Москва.

Как сообщило на прошлой неделе ТАСС со ссылкой на министра экономики Татарстана Фарида Абдулаганиева, с начала года в республике зарегистрировались более 37 тыс. самозанятых граждан. Население региона составляет около 3,8 млн человек. Объем налоговых поступлений от самозанятых превысил 50 млн руб. «При этом 83% от общего числа новых налогоплательщиков ранее не регистрировали свою деятельность и вообще никак не оплачивали свои налоги»,— цитируются слова министра.

Как поясняют эксперты, что касается поступлений в местный бюджет, есть нюансы. Например, может потребоваться корректировка регионального законодательства. «Согласно ФЗ 422 по пилотному проекту налога на профессиональный доход, установлено распределение поступающих сумм в бюджеты регионов РФ. То есть средства могут не пойти в местный бюджет, если не скорректировать местное законодательство. Поэтому власти Татарстана перед стартом пилота приняли закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс, и за счет этого налог был передан в бюджеты городских, сельских поселений и городских округов по нормативу 100%»,— говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Как отметил юрист, второй нюанс — технические характеристики приложения «Мой налог» не позволяют проводить операции по зачислению налога в местные бюджеты. «На примере Татарстана, налоги попадали в категорию невыясненных и распределялись в республиканский бюджет, а там списывались в федеральный. Чтобы этого избежать, власти также проводили манипуляции с законодательством, что исключило утечку налогов как невыясненных в федеральный бюджет»,— добавил Илья Жарский. По мнению первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, результаты эксперимента сложно назвать впечатляющими. «В качестве самозанятых регистрируется не более 1% теневых предпринимателей. В том числе бывшие ИП, которые перерегистрировались как самозанятые, чтобы снизить налоговое бремя».

Сабрина Самедова