Вице-мэром Тамбова по экономике назначена Кристина Четырина

На пост курирующего экономику вице-мэра Тамбова назначена Кристина Четырина, сообщили в администрации города. На должность замглавы города она пришла из ряда коммерческих структур, а ранее работала помощником первого вице-губернатора Тамбовской области.

Кристина Четырина родилась в 1991 году. Окончила Тамбовский госуниверситет имени Державина по специальностям «государственное и муниципальное управление» и «юриспруденция». Работала в управлении экономической политики областной администрации, затем — помощником первого вице-губернатора. После этого возглавляла ООО «Энергоцентр-Уварово» и ООО «УК Энергоцентр», которые, согласно сообщению мэрии, «занимаются реализацией в Тамбовской области ряда инвестиционных проектов».

Владимир Зоркий