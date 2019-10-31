О бомбе в самолете в Кольцово сообщил лжеминер

УФСБ по Свердловской области задержало мужчину, который сообщил о бомбе на самолете, следующего по маршруту Екатеринбург-Сургут.

«Благодаря слаженной работе аэропорта Кольцово и специальных служб менее часа потребовалась для того, чтобы установить и задержать личность лжеминера, который оказался гражданином России 1982 года рождения», — сообщает e1.ru со ссылкой на УФСБ.

В пресс-службе авиакомпании Utair, которая выполняла этот рейс, подтвердили ТАСС факт звонка с сообщением о минировании самолета. «Во время подготовки к вылету рейса 112 Екатеринбург - Сургут поступил анонимный звонок о минировании самолета. Пассажиры оперативно эвакуированы, самолет проверяют. Время вылета уточняется», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Кольцово добавили, что рейс готовится к вылету в 23:40 (31 октября).