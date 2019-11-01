В конце было слово

Судебный процесс по обвинению бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова и экс-начальника городского управления капстроительства Марата Гареева, который длился около года, подошел к концу. Вчера адвокаты подсудимых заявили окончательные доводы их невиновности, а сами бывшие чиновники выступили с последним словом. Господин Филиппов назвал предъявленные обвинения «попыткой натянуть ежика на глобус», а господин Гареев изумился, «с какой легкостью гособвинитель может перечеркнуть судьбу любого человека». Приговор должен быть оглашен 28 ноября.

Вчера в Октябрьском райсуде Уфы завершилась активная часть судебного процесса по обвинению бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова и экс-начальника городского управления капитального строительства Марата Гареева в превышении полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) при реализации региональной адресной программы расселения из ветхого и аварийного жилья. Обвинение считает, что господин Филиппов и его бывший подчиненный из личной заинтересованности включили в адресную программу дома из кварталов, переданных по договорам развития застройщикам. Включение в программу позволило снести ветхое жилье за бюджетный счет, в том числе на средства Фонда содействия реформированию ЖКХ. Ущерб, причиненный действиями чиновников бюджетам трех уровней, следствие оценило в 1,6 млрд руб. Гособвинение просит приговорить господина Филиппова к восьми годам лишения свободы, а господина Гареева — к семи с половиной годам.

Вчера адвокаты окончили прения, начатые в понедельник, а сами господа Филиппов и Гареев выступили с последним словом.

Адвокат Александра Филиппова Зульфия Акбашева заявила суду, что в обязанности ее подзащитного входил лишь контроль за исполнением адресных программ по расселению, а не формирование списков аварийного жилфонда. По ее словам, список из 513 домов, в число которых входили дома, которые должны были сносить и расселять застройщики, был сформирован в начале 2013 года. Он был подписан экс-главой Башкирии Рустэмом Хамитовым, а подсудимыми не визировался. Она также напомнила суду показания бывшего главы администрации Уфы Ирека Ялалова и экс-вице-премьера Рауфа Нугуманова. Господин Ялалов ранее заявлял об отсутствии запрета на включение в список, который передавался фонду, домов, фигурирующих в договорах развития застроенной территории. А господин Нугуманов сообщил суду, что скорректированный в 2014 году список в правительство представлял другой бывший замглавы мэрии Владимир Дмитрюк. Таким образом, отметила адвокат, существовали два перечня ветхих домов, но подсудимые ни один из них не подписывали.

Защитник Марата Гареева Рустэм Асянов заявил, что разочарован качеством проведенного следствия по такому «ажиотажному» и «резонансному» уголовному делу. «Гареев с его не очень высоким служебным положением начальника управления капстроительства никак не подходил на роль главного злодея по уголовному делу — у него не было надлежащих полномочий», отметил адвокат. Поэтому, по его мнению, у следствия «взор пал на Филиппова». «Видимо, посчитали, раз он в ранге заместителя главы администрации города по строительству, этого тандема будет достаточно для того, чтобы им предъявить обвинение. Несмотря на то, что они строители, а не железнодорожники, их сделали стрелочниками по данному уголовному делу»,— заявил Рустэм Асянов. Адвокат также уточнил, что дома из договоров развития были включены в адресную программу расселения еще в 2008 году и до 2017 года «никаких проблем не возникало». Также защитник обратил внимание, что суммы предъявленного ущерба не конкретизированы для каждой потерпевшей стороны, а в деле отсутствуют финансовые документы, подтверждающие убытки фонда от действий подсудимых.

В своем последнем слове Александр Филиппов назвал предъявленные ему обвинения «абсурдом» и «безумством», а также «попыткой натянуть ежика на глобус». «Просить восемь лет лишения свободы — иногда за убийство меньше просят»,— заявил он. Господин Филиппов напомнил, что по решениям судов застройщики выплатили мэрии около 1 млрд руб., из которых 516 млн руб. были возвращены фонду. «Люди переселены, деньги возмещены»,— резюмировал подсудимый. Он также признался, зачем дал взятку бывшему первому заместителю прокурора Башкирии Олегу Горбунову (уволен, ждет суда по обвинению во взяточничестве.— „Ъ“). «Мне тогда сказали — нет состава преступления, но все будет сделано так, что ты этот срок получишь. Действия уважаемого прокурора направлены именно на это,— обратился он к гособвинителю.— Плевать на документы, которые представлены, плевать на существо дела, задача одна, и он ее выполняет». Гособвинитель на слова господина Филиппова не отреагировал.

Марат Гареев добавил, что был неприятно удивлен выступлением гособвинителя в прениях. «Я был изумлен, с какой легкостью гособвинитель может перечеркнуть судьбу любого человека, опираясь на лживые факты, подтасовки, чтобы очернить человека»,— заявил он.

Оглашение приговора судья Андрей Лебедев назначил на 28 ноября.

Влада Шипилова