В Российской академии музыки имени Гнесиных сменился ректор

Ректором Российской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных назначен проректор по стратегическому развитию профессионального музыкального образования Александр Рыжинский, сообщает пресс-служба РАМ. Галина Маяровская, занимавшая пост ректора РАМ имени Гнесиных с марта 2008 года, стала президентом академии.

Выборы нового ректора академии состоялись во вторник, 29 октября. Господин Рыжинский был выбран большинством голосов.

Александр Рыжинский в 2000 году с отличием окончил отделение хорового дирижирования Омского музыкального училища им. В. Я. Шебалина, после чего продолжил образование в РАМ на кафедре хорового дирижирования, где окончил аспирантуру. В 2009 году он стал преподавателем академии, а в 2016 году защитил докторскую диссертацию на тему «Л. Ноно, Б. Мадерна, Л. Берио: пути развития итальянской хоровой музыки во второй половине XX века».