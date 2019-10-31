Капитана засекли со смартфоном

Как стало известно “Ъ”, офицеру Минобороны объявили строгий выговор за то, что он вышел в патруль по Рязани со смартфоном. Капитан утверждал, что другие средства связи патрульным были недоступны, да к тому же его телефон был едва исправным. Но его все равно признали нарушителем закона «О статусе военнослужащих», запрещающего при несении службы иметь при себе «электронные изделия» с возможностью выхода в интернет, а также позволяющие «распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации».
В неприятную историю капитан Георгий Варламов, проходящий службу в дислоцированном в Рязани 230-м военном представительстве Минобороны, попал, отправившись в патруль по гарнизону. После того как военному коменданту Рязани Денису Масленникову доложили, что капитан Варламов отсутствует на маршруте патрулирования, тот приказал найти и доставить офицера для объяснений.
Вполне возможно, что вся эта история имела бы для офицера куда меньшие последствия, если бы в кабинете подполковника Масленникова у него не зазвонил мобильный телефон. Капитану приказали предъявить средство связи.
В итоге капитана Варламова обвинили в нарушении федерального закона «О статусе военнослужащих», в который в марте этого года были внесены изменения, запрещающие во время несения службы «иметь при себе электронные изделия (приборы, технические средства) бытового назначения, в которых могут храниться или которые позволяют с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации». Офицера обвинили в грубом дисциплинарном проступке, объявили строгий выговор и отстранили от несения службы в гарнизонном наряде.
Отметим, что из объяснений самого Георгия Варламова следовало, что «ему известно, что использование и наличие данного телефона, имеющего расширенные мультимедийные возможности, на территории воинских частей и организаций Минобороны РФ запрещено и является грубым дисциплинарным проступком». При этом свою вину он полностью признал и раскаялся.
Впрочем, через некоторое время у офицера появилась новая версия. Ее он изложил в своем иске, поданном в Рязанский гарнизонный военный суд к военному коменданту Масленникову. В нем офицер настаивал на снятии строгого выговора, мотивируя это тем, что административное расследование в отношении него было проведено «формально».
Кроме того, по словам истца, комендатура не обеспечила начальников патрулей средствами связи, требуя при этом фотоотчеты о ходе патрулирования, где военнослужащие должны были «фотографироваться вместе с сотрудниками транспортной полиции». Делать это, по словам капитана Варламова, приходилось на личные телефоны, номера которых требовал оставлять дежурный помощник коменданта. «К тому же маршрут патруля проходил в городе, где не запрещено ношение и использование электронных средств связи»,— утверждал в своем иске капитан Варламов. Последним же доводом офицера стал тот факт, что в помещении комендатуры вообще нет специального места, куда «военнослужащий мог бы сдать на хранение имеющиеся при нем электронные изделия».
Впрочем, все эти аргументы суд счет неубедительными. В частности, в своем решении военный суд отметил, что в своих первоначальных объяснениях истец не упоминал о неработоспособности своего смартфона. Более того, из показаний свидетелей следовало, что во время общения с комендантом на него поступил звонок.
Поддержала позицию суда первой инстанции и судебная коллегия по административным делам 2-го Западного окружного военного суда, куда обратился с жалобой представитель Георгия Варламова. «Доводы автора жалобы судебная коллегия находит основанными на неправильном понимании норм действующего законодательства»,— говорится в апелляционном определении.
Там же отмечается, что в вину истцу поставлено «не наличие у него телефонного аппарата сотовой связи, а электронного изделия, в котором могут храниться аудио-, фото-, видеоматериалы».
Напомним, что совсем недавно в аналогичную историю попал и офицер контрразведки ФСБ Михаил Самохин, застигнутый, вопреки приказу директора ФСБ Александра Бортникова, в спецпомещении сразу с несколькими смартфонами (см. “Ъ” от 11 октября). Подполковнику сначала также объявили строгий выговор, а затем отказались продлевать с ним контракт. Попытка офицера опротестовать наложенное на него дисциплинарное взыскание успехом тоже не увенчалась.
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