На трассе Петербург - Псков в Ленобласти изменится схема движения

Из-за капитального ремонта водопропускных труб на 69-м и 81-м км автодороги Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с республикой Беларусь в Ленобласти, изменится схема движения транспорта.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», транспортный поток будут направлять на временные объездные дороги. На 69 км трассы транспорт пустят в объезд в начале ноября, а с середины месяца — на 81 км автодороги. Скорость движения на объездных участках будет ограничена до 50 км/ч.