Бывший полицейский на Орловщине получил три года колонии за угрозы и таскание подчиненной за волосы

Залегощенский районный суд Орловской области приговорил бывшего заместителя начальника полиции межмуниципального отделения МВД России «Новосильское» Алексея Мазурина к трем годам колонии за превышение должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Как было доказано судом, потерпевшей от действий капитана оказалась его подчиненная, следователь полиции Дарья Азаренкова.

Как указано в материалах дела, поводом для агрессии Алексея Мазурина стал бытовой конфликт, который незадолго до инцидента случился у потерпевшей с бывшей родственницей. На следующий день Алексей Мазурин вызвал подчиненную к себе в кабинет, где вместе с начальником отделения стал выяснять подробности происшедшего. При этом, как заявила госпожа Азаренкова, от капитана пахло алкоголем, он пошатывался и тер глаза. Следователь согласилась, что впредь должна избегать конфликтных ситуаций, но Алексей Мазурин внезапно разозлился, назвал ее «тварью» и пообещал «разбить лицо». Он дернул подчиненную за волосы и потребовал от нее написать рапорт на увольнение. После этого Дарья Азаренкова ушла в свой кабинет. Но через несколько минут капитан ворвался к ней, потребовав закрыть дверь в его кабинет «по-нормальному». После отказа замначальника отделения схватил женщину за волосы, выволок из кабинета и дотащил до лестничного пролета. Там, заметив посторонних, он отпустил потерпевшую со словами «пошла вон».

Когда следователь вернулась к себе в кабинет, через пару минут туда вновь ворвался Алексей Мазурин, заломил ей руку за спину и опять схватил за волосы. Прекратить конфликт помог сослуживец, который оттащил капитана. После этого начальник отделения посоветовал женщине идти домой. В управлении СКР по Орловской области, которое возбуждало уголовное дело о превышении полномочий, уверены, что своими действиями Алексей Мазурин причинил подчиненной «физическую боль и телесные повреждения». Экс-полицейский будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Владимир Зоркий