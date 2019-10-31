«Вождение автомобиля избавляет от стресса»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, почему вождение автомобиля приносит человеку удовольствие и что будет в будущем, когда распространятся беспилотники.

Может быть, вы уже успели посмотреть это забавное видео. Ученые из американского университета в Ричмонде, штат Вирджиния, научили крыс водить автомобили. Не настоящие, а специальные — «крысиные». На игрушечного размера тележку с электромотором была укреплена большая прозрачная пластиковая банка. В ней не было руля и педалей, зато имелись медные пластины, и крыса, трогая их лапками, видела, куда машина этого ехала. Ученые размещали в разных точках вольера лакомство. Крыса должна была доехать до него и запарковаться. В опытах принимало участие 17 крыс. Шесть самок и 11 самцов. Как говорится, «в ходе исследования ни одно животное не пострадало».

Смысл этого эксперимента, конечно же, не в том, что грызуны освоили водительскую профессию.

Я думаю, что научить циркового медведя ездить на велосипеде — более сложная задача. Исследуя крыс-шоферов и крыс, которых просто катали до лотка с едой на радиоуправляемом автомобиле, ученые обнаружили, что у первых наблюдалось увеличение содержания дегидроэпиандростерона и снижение уровня кортикостерона. То есть, переводя на обыденный язык, животные не только приобретали новый навык, но и получали от этого удовольствие — вождение автомобиля избавляло их от стресса.

Какой из этого можно сделать вывод? Когда наступит эра беспилотных транспортных средств, водители превратятся в пассажиров. Вследствие этого мы получим миллионы угрюмых, склонных к стрессу людей. Вы скажете, а как же было два века назад, когда у нас совсем не было автомобилей? Два века назад, чтобы выжить в этом мире, нужно было обладать целым набором специально приобретенных навыков.

Если все так пойдет, человеку будет достаточно уметь водить пальцем по стеклу смартфона.

Кстати, когда в фильмах про будущее показывают двупалых людей — это не фантастика, а вполне реальная перспектива. Для пользования тачскрином двух пальцев обычно бывает достаточно.