«Русский космос»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о первой отечественной игре в Arcade.

До конца ноября в сервисе Arcade должна быть представлена сотня игр. Такое обещание давала Apple. Сейчас в этот закрытый сервис специальная редакция отобрала около восьмидесяти позиций. И среди них есть всего одна игра от российской команды разработчиков — Spaceland.

В пошаговой стратегии студии Tortuga Team отряд космических рейнджеров сражается с монстрами, исследуя таинственную планету.

Конечно, в наличие разное улучшаемое оружие и особенности бойцов, боссы на ключевых уровнях, спецэффекты, — в общем, боевик.

Максимально емко суть игры описывают сами создатели. Spaceland — это плод вдохновения стратегиями старой школы. Такими, как XCOM, Incubation или Laser Squad.

Мне удалось встретиться с Tortuga Team, расспросить их об игре и узнать, каково это — быть первой и пока единственной российской командой в первой сотне Arcade. Изначально команда из Калининграда планировала запуск Spaceland на популярном игровом сервисе Steam. Но когда Apple представила платформу, разработчики отправили свою заявку наудачу.

Решились, говорят, потому что чувствовали совпадение с Arcade по духу.

После подтверждения из Apple практически готовую к запуску на Steam игру пришлось быстро трансформировать под новую платформу. На это потребовалось около трех месяцев, десяток тестовых «яблочных» устройств и четверо программистов. До этого созданием игры — написанием кода — занимался один человек, и еще один изредка подстраховывал.

В результате получилось нечто среднее между казуальной и хардкорной пошаговой стратегии с пост-мета отсылками к культовым вещам вроде сериала «Светлячок» про космических ковбоев. При этом у мобильной версии Spaceland есть принципиальные отклонения от стандартов.

В отличие от классической save-load тактики, когда геймер сохраняет процесс на каждом шагу, в варианте для Arcade во время прохождения уровня этого сделать нельзя.

Также персонажи в ближнем бою стреляют без промахов, но патроны конечны. Эти особенности заставляют идти вперед, а не отсиживаться в укрытии. И игровая сессия составляет 10-15 минут, вместо обычного часа и больше.

Признаюсь, сам я далеко не фанат таких игр как Spaceland, но Tortuga Team и их продуктом горжусь. Не только самим фактом их попадания в игровой сервис Apple, но и тем, что на момент записи программы, например, по оценкам пользователей Arcade у Spaceland есть место в десятке лучших.