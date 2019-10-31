ВТБ в Воронеже открыл эскроу-счета на 130 млн рублей

Воронеж стал одним из лидеров в России по привлечению средств физлиц на эскроу-счета в структуре ВТБ, следует из сообщения банка. На сегодняшний день в Воронеже привлечено 130 млн руб.

Всего в России ВТБ привлек более 20 млрд руб. Наряду с Воронежем лидерами стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Петрозаводск, Ижевск, Калуга и Самара.

Напомним, в соответствии с новыми правилами долевого строительства начиная с 1 июля 2019 года все компании-застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Она подразумевает передачу дольщиками средств на строительство жилья не напрямую застройщику, а банку, который замораживает их вплоть до момента ввода построенного объекта в эксплуатацию. Впрочем, постановлением Минстроя были утверждены критерии, дающие возможность застройщикам завершить уже начатые стройки по старым правилам. Так, воспользоваться данным правом могут те компании, минимальная степень готовности объектов которых не менее 30%, а количество заключенных договоров долевого участия — не менее десяти.

Владимир Зоркий