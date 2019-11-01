Новосибирский минздрав отрицает сокращение числа врачей

Информация о сокращении количества врачей в Новосибирской области в 2018 году не соответствует действительности, сообщили в региональном минздраве. Ранее РБК со ссылкой на данные Минздрава России написал, что в прошлом году число врачей в Новосибирской области сократилось на 58%: из 11 тыс. врачей остались 4613. «Количество врачей в регионе в 2018 году увеличилось. У Минздрава РФ в настоящий момент нет замечаний к организации кадровой работы министерства здравоохранения Новосибирской области»,— говорится в ответе регионального минздрава на запрос «Интерфакса». По данным минздрава Новосибирской области, в прошлом году число врачей всех специальностей на территории региона превышало 11 тыс. человек. В 2017 году в регионе было на 85 врачей меньше, чем в прошлом году. РБК сообщал, что в целом по стране количество врачей в 2018 году увеличилось на 404 специалистов (0,07%). При этом в 54 регионах их число сократилось, в 31 регионе — выросло.

Илья Галагуз