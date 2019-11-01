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В Новосибирске будут судить организатора финансовой пирамиды

Коммерсантъ (Иркутск) от

Прокуратура Новосибирска отдала под суд гендиректора компании «Бэст», действовавшей, предположительно, по принципу финансовой пирамиды. Об этом „Ъ“ сообщила старший помощник прокурора города Елена Выступова. Как указывается в материалах дела, ООО «Бэст» начало работать в 2013 году. Компания имела широкую филиальную сеть, ее офисы работали в Бурятии, Татарстане, Забайкальском, Красноярском, Приморском и Алтайском краях, Иркутской, Омской и Новосибирской областях. Клиентам гарантировали высокий процент по вкладам за счет инвестиций в высокодоходные бизнес-проекты «Бэста». Помимо сверхприбыльных депозитов, вкладчикам обещали погасить их кредиты в банках. В начале 2016 года по многочисленным заявлениям обманутых клиентов ООО «Бэст» городское УМВД возбудило уголовное дело. Потерпевшими по нему были признаны около полусотни вкладчиков, которые потеряли в общей сложности 4,6 млн руб. Силовики предъявили гендиректору компании «Бэст» обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). С обвинением глава фирмы не согласилась.

Константин Воронов


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