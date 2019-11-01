Арестован третий подозреваемый после стрельбы на рынке в Новосибирске

В Иркутске задержан участник преступной группировки, разыскиваемый полицией Новосибирска за вымогательство денег у рыночных торговцев. Об этом сообщил руководитель пресс-службы главка МВД по Новосибирской области Сергей Щекотин. По его словам, сыщики получили информацию о том, что подозреваемый, 36-летний выходец из Средней Азии, скрывается на территории Иркутской области. 26 октября в ходе совместной операции новосибирской и иркутской полиции рэкетира задержали на железнодорожном вокзале. Он планировал покинуть Иркутск и проследовать в Читу. Свердловский райсуд Иркутска по ходатайству следователя избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время вымогателя конвоируют в Новосибирск. Напомним, 11 октября сотрудники угрозыска новосибирского главка МВД задержали предполагаемого организатора группировки вымогателей, главу компании «Тамерлан» 31-летнего Абдирашида Ахмедова, а также 29-летнего Никиту Петрова. Криминальная организация обложила данью торговцев крупного плодово-овощного рынка. Однако продавцы из Средней Азии дали рэкетирам серьезный отпор, в результате столкновение вылилось в настоящее сражение со стрельбой и сожженными машинами. По факту инцидента у Хилокского рынка полиция возбудила дело по статьям Уголовного кодекса РФ о хулиганстве (ст. 213) и вымогательстве (ст. 163), совершенном группой лиц (ст. 163).

Константин Воронов