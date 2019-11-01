«Транснефть» перестает быть томской

«Транснефть — Центральная Сибирь» будет реорганизована, сообщили власти Томской области. По их предварительным подсчетам, в результате региональный бюджет потеряет около 500 млн руб. В «Транснефти» эти планы подтвердили, отметив, что речь идет о присоединении томской структуры к омской «Транснефти — Западная Сибирь». Эксперты отмечают, что утрата крупного налогоплательщика — «печальное событие для области», но для местных властей это дополнительный стимул развивать условия для малого и среднего предпринимательства.

АО «Транснефть — Центральная Сибирь» (дочерняя компания «Транснефти») в Томской области будет реорганизована. Об этом вчера на заседании региональной думы сообщил депутат Сергей Автомонов. «Компания „Транснефть“ сворачивает свою деятельность на территории Томской области»,— сказал он. Эту информацию подтвердил вице-губернатор Томской области — начальник департамента финансов Александр Феденев, отвечая на вопрос депутата о грядущих потерях областного бюджета. «Работа велась и губернатором в том числе. Но у бизнеса свои правила. Они думают, что оттуда им удобнее будет работать»,— сказал Александр Феденев. По его словам, в результате бюджет региона ежегодно будет недополучать 400–500 млн руб. «в первом приближении».

В пресс-службе «Транснефти» подтвердили „Ъ“ планы по реорганизации АО «Транс-нефть — Центральная Сибирь». «Томская компания будет присоединена к компании, зарегистрированной в Омске („Транснефть — Западная Сибирь“. — „Ъ“). Это связано с оптимизацией управления и сокращением операционных расходов. Томская компания не такая крупная, как другие „дочки“ „Транснефти“, объединение в данном случае оптимально»,— сказал „Ъ“ пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин. Планируемый эффект от оптимизации он не стал комментировать, так же как и сроки реорганизации томской структуры. «Идея реорганизации существует не один год. Данный вариант будет принят с большой долей вероятности»,— сказал он. По словам господина Демина, до конца первого квартала 2020 года в компании будет сокращено около 100 сотрудников, в основном из числа управленческого персонала.

В департаменте труда и занятости населения Томской области сообщили „Ъ“, что от томской структуры «Транснефти» в городской центр занятости поступило уведомление о планируемом сокращении сотрудников. Однако уточнить, о каком количестве работников идет речь, не смогли.

Уход «Транснефти» из региона был ожидаем, говорит директор департамента оценки НАО «Евроэксперт» Анна Шлапакова. «В связи с тем, что в этом месяце „Транснефть“ не добилась либерализации тарифов на прокачку нефтепродуктов, полагаю, это еще больше подтолкнуло руководство компании к решению о консолидации управления процессами объектов»,— говорит она. Сейчас тарифы на прокачку нефтепродуктов привязаны к тарифам ОАО РЖД с коэффициентом 0,7, сообщал в октябре „Ъ“. «Транснефть» добивается полной отвязки своих цен от тарифов железной дороги. Однако вице-премьер Дмитрий Козак счел «нецелесообразным» либерализацию тарифов «Транснефти».

Эксперт отмечает, что основной объем поступлений консолидированного бюджета Томской области приходится на налог на доходы физлиц — это 39% от общей массы, еще 30% — налог на прибыль организаций. «Предприятия нефтегазового сектора занимают не ключевую роль в этой цепочке. Разумеется, уход „Транснефти“ — печальное событие для области: потеря такого налогоплательщика создаст некоторые трудности. С другой стороны, для местных властей это дополнительный стимул развивать условия для малого и среднего предпринимательства, чьи налоговые поступления поддерживают общий баланс в бюджете»,— говорит Анна Шлапакова. В то же время эксперт отмечает, что область теряет компанию с высокой долей социальной ответственности: «Компания регулярно становилась победителем региональных конкурсов по социальной эффективности за счет активного участия в благотворительных акциях в адрес образовательных, культурных учреждений, больниц, спортшкол и общественных организаций, в среднем направляя на эти цели до 35 млн руб. в год».

По данным администрации Томской области, АО «Транснефть — Центральная Сибирь» входит в число крупнейших налогоплательщиков региона. По объему налоговых платежей в областной бюджет (налог на прибыль организаций, НДФЛ, налог на имущество организаций) в 2018 году компания заняла четвертое место.

Оксана Павлова